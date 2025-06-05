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Тысячи аргентинцев протестуют в центре Буэнос-Айреса - РИА Новости, 05.06.2025
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01:08 05.06.2025 (обновлено: 08:17 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/argentina-2020989572.html
Тысячи аргентинцев протестуют в центре Буэнос-Айреса
Тысячи аргентинцев протестуют в центре Буэнос-Айреса - РИА Новости, 05.06.2025
Тысячи аргентинцев протестуют в центре Буэнос-Айреса
Тысячи аргентинцев собрались в центре Буэнос-Айреса на протест против социальной политики властей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2025
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2025-06-05T08:17:00+03:00
в мире
буэнос-айрес (город)
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июн - РИА Новости. Тысячи аргентинцев собрались в центре Буэнос-Айреса на протест против социальной политики властей, передает корреспондент РИА Новости. К уже ставшей традиционной манифестации пенсионеров, которая проходит у здания конгресса каждую среду, присоединились врачи и представители различных профсоюзных движений. Здание конгресса обнесли железными щитами. Акция проходит мирно. В последние дни одной из центральных тем стало положение в крупнейшей детской больнице Аргентины имени Хуана Гаррахана. Зарплата врачей этого государственного учреждения составляет 797 тысяч песо, или 664 доллара. По словам врачей, этих денег недостаточно, чтобы дожить до конца месяца. Кроме того, медики работают свыше положенного из-за целого ряда сокращений, которые прошли в этой больнице в рамках экономии госрасходов, объявленной президентом страны Хавьером Милеем.
https://ria.ru/20250514/argentina-2016979926.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Акция протеста в Буэнос-Айресе против социальной политики властей
Тысячи аргентинцев собрались в центре Буэнос-Айреса на протест против социальной политики властей, передает корреспондент РИА Новости
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353
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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина
В мире, Буэнос-Айрес (город), Аргентина
Тысячи аргентинцев протестуют в центре Буэнос-Айреса

Тысячи аргентинцев вышли на протест против социальной политики властей

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июн - РИА Новости. Тысячи аргентинцев собрались в центре Буэнос-Айреса на протест против социальной политики властей, передает корреспондент РИА Новости.
К уже ставшей традиционной манифестации пенсионеров, которая проходит у здания конгресса каждую среду, присоединились врачи и представители различных профсоюзных движений.
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Здание конгресса обнесли железными щитами. Акция проходит мирно.
В последние дни одной из центральных тем стало положение в крупнейшей детской больнице Аргентины имени Хуана Гаррахана. Зарплата врачей этого государственного учреждения составляет 797 тысяч песо, или 664 доллара. По словам врачей, этих денег недостаточно, чтобы дожить до конца месяца. Кроме того, медики работают свыше положенного из-за целого ряда сокращений, которые прошли в этой больнице в рамках экономии госрасходов, объявленной президентом страны Хавьером Милеем.
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