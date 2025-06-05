Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал повышение пошлин на импорт алюминия в США - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:28 05.06.2025 (обновлено: 10:35 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/alyuminiy-2021006389.html
Эксперт прокомментировал повышение пошлин на импорт алюминия в США
Эксперт прокомментировал повышение пошлин на импорт алюминия в США - РИА Новости, 05.06.2025
Эксперт прокомментировал повышение пошлин на импорт алюминия в США
США очень сильно зависимы от импорта алюминия, поэтому повышение пошлин на его ввоз могут вызвать рост цен на металл и разгон инфляционных ожиданий в стране,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T06:28:00+03:00
2025-06-05T10:35:00+03:00
сша
америка
канада
дональд трамп
альфа-банк
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021039198_0:122:3424:2048_1920x0_80_0_0_bc010f8db7e3dc2e66603c9f0acb6204.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. США очень сильно зависимы от импорта алюминия, поэтому повышение пошлин на его ввоз могут вызвать рост цен на металл и разгон инфляционных ожиданий в стране, заявил РИА Новости начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. В конце мая американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости повышения пошлины в отношении импорта стали и алюминия в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. В минувший вторник Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50%. "Первоначальный 25% тариф, действующий с 12 марта, уже вызвал напряженность в алюминиевом секторе США … При введении тарифов американские потребители столкнутся с ростом цен на металл, что ведет к росту инфляционных ожиданий в США", - прокомментировал повышение импортных пошлин до 50% Красноженов. Эксперт уточнил, что введение пошлин привело к росту региональной премии на алюминий в США, которую потребители платят дополнительно к биржевой цене на металл. Физическая (региональная) премия на алюминий в США выросла до 1279 долларов за тонну, что на 164% выше, чем с начала 2025 года. "Столь сильный рост премии обусловлен сильной зависимостью США от импорта", - объяснил аналитик. По его словам, сейчас в США работают только 4 из 13 алюминиевых заводов. Основная проблема производителей крылатого металла в Америке – это высокие затраты на электроэнергию, которые составляют более 40% себестоимости. При этом мощности США достаточно энергоемки и технологически устарели, так как самые новые заводы по производству первичного алюминия в стране были введены в строй 45 лет назад. Основным экспортером первичного алюминия в США является Канада, которая экспортировала 2,7 миллиона тонн металла в прошлом году - более 50% от общего объема. "Введение тарифов вынуждает экспортеров перенаправлять объемы на другие рынки, что приводит к давлению на региональные премии в Азии и Европе", - заключил Красноженов.
https://ria.ru/20250604/ssha-2020926555.html
https://ria.ru/20250604/meksika-2020773723.html
сша
америка
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021039198_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a5871b3f32eda3cf3f54256dd94a222e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, америка, канада, дональд трамп, альфа-банк, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Америка, Канада, Дональд Трамп, Альфа-банк, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Эксперт прокомментировал повышение пошлин на импорт алюминия в США

Красноженов: пошлины на алюминий навредят США из-за зависимости от импорта

© РИА Новости / Илья НаймушинРабочий маркирует готовые слитки алюминия в литейном цехе
Рабочий маркирует готовые слитки алюминия в литейном цехе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Рабочий маркирует готовые слитки алюминия в литейном цехе . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. США очень сильно зависимы от импорта алюминия, поэтому повышение пошлин на его ввоз могут вызвать рост цен на металл и разгон инфляционных ожиданий в стране, заявил РИА Новости начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.
В конце мая американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости повышения пошлины в отношении импорта стали и алюминия в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. В минувший вторник Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50%.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Введение пошлин ударило по промышленности в США, пишет CNN
Вчера, 17:43
"Первоначальный 25% тариф, действующий с 12 марта, уже вызвал напряженность в алюминиевом секторе США … При введении тарифов американские потребители столкнутся с ростом цен на металл, что ведет к росту инфляционных ожиданий в США", - прокомментировал повышение импортных пошлин до 50% Красноженов.
Эксперт уточнил, что введение пошлин привело к росту региональной премии на алюминий в США, которую потребители платят дополнительно к биржевой цене на металл. Физическая (региональная) премия на алюминий в США выросла до 1279 долларов за тонну, что на 164% выше, чем с начала 2025 года. "Столь сильный рост премии обусловлен сильной зависимостью США от импорта", - объяснил аналитик.
По его словам, сейчас в США работают только 4 из 13 алюминиевых заводов. Основная проблема производителей крылатого металла в Америке – это высокие затраты на электроэнергию, которые составляют более 40% себестоимости. При этом мощности США достаточно энергоемки и технологически устарели, так как самые новые заводы по производству первичного алюминия в стране были введены в строй 45 лет назад.
Основным экспортером первичного алюминия в США является Канада, которая экспортировала 2,7 миллиона тонн металла в прошлом году - более 50% от общего объема. "Введение тарифов вынуждает экспортеров перенаправлять объемы на другие рынки, что приводит к давлению на региональные премии в Азии и Европе", - заключил Красноженов.
Город Мехико, Мексика - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Мексике раскритиковали решение США повысить пошлины на импорт стали
Вчера, 04:45
 
СШААмерикаКанадаДональд ТрампАльфа-банкВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала