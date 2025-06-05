https://ria.ru/20250605/altay-2021063049.html

Полицейский, наехавший на ребенка на Алтае, получил условный срок

Полицейский, наехавший на ребенка на Алтае, получил условный срок - РИА Новости, 05.06.2025

Полицейский, наехавший на ребенка на Алтае, получил условный срок

Полицейский из Улаганского района республики Алтай, наехавший на перебегавшего дорогу ребенка и травмировавший его, получил условный срок, сообщила пресс-служба РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:30:00+03:00

2025-06-05T12:30:00+03:00

2025-06-05T12:30:00+03:00

происшествия

улаганский район

республика алтай

россия

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КЕМЕРОВО, 5 июн – РИА Новости. Полицейский из Улаганского района республики Алтай, наехавший на перебегавшего дорогу ребенка и травмировавший его, получил условный срок, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Собранные следователями по республике Алтай доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 36-летнего жителя Улаганского района. Он признан виновным в совершении преступления по п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). "Установлено, что в вечернее время 7.07.2024 на 52-м километре автомобильной дороги Акташ – Улаган – Балыктуюль, на территории села Улаган Улаганского района, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, заблаговременно заметив несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего проезжую часть, не принял меры к снижению скорости транспортного средства и допустил наезд на ребенка", – сообщает ведомство. Отмечается, что после дорожно-транспортного происшествия полицейский оставил место аварии и не сообщил о ней в правоохранительные органы. В результате дорожно-транспортного происшествия 10-летний потерпевший получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. "Суд, принимая во внимание собранные по уголовному делу доказательства, признал его виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев", – говорится в сообщении. Приговор суда не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20250603/deputat-2020721981.html

улаганский район

республика алтай

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происшествия, улаганский район, республика алтай, россия