https://ria.ru/20250605/altay-2021063049.html
Полицейский, наехавший на ребенка на Алтае, получил условный срок
Полицейский, наехавший на ребенка на Алтае, получил условный срок - РИА Новости, 05.06.2025
Полицейский, наехавший на ребенка на Алтае, получил условный срок
Полицейский из Улаганского района республики Алтай, наехавший на перебегавшего дорогу ребенка и травмировавший его, получил условный срок, сообщила пресс-служба РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:30:00+03:00
2025-06-05T12:30:00+03:00
2025-06-05T12:30:00+03:00
происшествия
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КЕМЕРОВО, 5 июн – РИА Новости. Полицейский из Улаганского района республики Алтай, наехавший на перебегавшего дорогу ребенка и травмировавший его, получил условный срок, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Собранные следователями по республике Алтай доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 36-летнего жителя Улаганского района. Он признан виновным в совершении преступления по п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). "Установлено, что в вечернее время 7.07.2024 на 52-м километре автомобильной дороги Акташ – Улаган – Балыктуюль, на территории села Улаган Улаганского района, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, заблаговременно заметив несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего проезжую часть, не принял меры к снижению скорости транспортного средства и допустил наезд на ребенка", – сообщает ведомство. Отмечается, что после дорожно-транспортного происшествия полицейский оставил место аварии и не сообщил о ней в правоохранительные органы. В результате дорожно-транспортного происшествия 10-летний потерпевший получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. "Суд, принимая во внимание собранные по уголовному делу доказательства, признал его виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев", – говорится в сообщении. Приговор суда не вступил в законную силу.
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происшествия, улаганский район, республика алтай, россия
Происшествия, Улаганский район, Республика Алтай, Россия
Полицейский, наехавший на ребенка на Алтае, получил условный срок
На Алтае полицейский получил условный срок за наезд на ребенка
КЕМЕРОВО, 5 июн – РИА Новости.
Полицейский из Улаганского района республики Алтай, наехавший на перебегавшего дорогу ребенка и травмировавший его, получил условный срок, сообщила пресс-служба СУСК
РФ по региону.
Собранные следователями по республике Алтай
доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 36-летнего жителя Улаганского района
. Он признан виновным в совершении преступления по п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ
(нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения).
"Установлено, что в вечернее время 7.07.2024 на 52-м километре автомобильной дороги Акташ – Улаган – Балыктуюль, на территории села Улаган Улаганского района, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, заблаговременно заметив несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего проезжую часть, не принял меры к снижению скорости транспортного средства и допустил наезд на ребенка", – сообщает ведомство.
Отмечается, что после дорожно-транспортного происшествия полицейский оставил место аварии и не сообщил о ней в правоохранительные органы.
В результате дорожно-транспортного происшествия 10-летний потерпевший получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.
"Суд, принимая во внимание собранные по уголовному делу доказательства, признал его виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев", – говорится в сообщении.
Приговор суда не вступил в законную силу.