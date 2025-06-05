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СК начал проверку информации об осквернении стелы Скорбящей Матери на Алтае
СК начал проверку информации об осквернении стелы Скорбящей Матери на Алтае - РИА Новости, 05.06.2025
СК начал проверку информации об осквернении стелы Скорбящей Матери на Алтае
Следователи СУСК по Алтайскому краю проверяют информацию об осквернении подростками стелы Скорбящей Матери на мемориале Великой Отечественной войны в селе... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:18:00+03:00
2025-06-05T12:18:00+03:00
2025-06-05T12:18:00+03:00
происшествия
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КЕМЕРОВО, 5 июн – РИА Новости. Следователи СУСК по Алтайскому краю проверяют информацию об осквернении подростками стелы Скорбящей Матери на мемориале Великой Отечественной войны в селе Павловск, сообщает пресс-служба СУСК по региону в четверг. "В соцмедиа опубликована информация, в которой сообщается, что группа подростков в селе Павловск осквернила стелу Скорбящей Матери на мемориале Великой Отечественной войны. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ (вандализм)", – говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении в социальной сети, а также дать правовую оценку действиям подростков и их законным представителям.
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Происшествия, Алтайский край, Павловск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку информации об осквернении стелы Скорбящей Матери на Алтае
СК проверит данные об осквернении подростками стелы Скорбящей Матери на Алтае