Адвокат прокомментировал обыски в редакции URA.RU
Адвокат Краснов: обыски в URA.RU прошли в рамках дела о превышении полномочий
© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкЗдание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски
Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Адвокат одного из ранее задержанных журналистов URA.RU Георгий Краснов утверждает в разговоре с РИА Новости, что обыски в свердловской редакции издания прошли в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий неустановленными сотрудниками полиции, ранее в силовых структурах РИА Новости сообщили, что обыски и задержание журналистов издания в Екатеринбурге связаны с подозрением в покупке полицейской сводки и использованием ее при подготовке статей.
"Пятнадцатого апреля было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников полиции по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности)", - заявил Краснов, отвечая на вопрос РИА Новости о причинах обысков.
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию - предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Были задержаны трое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, их повезли на допрос. После допроса одного из сотрудников, Сергея Бодрова, отпустили домой, он имеет статус свидетеля.
В силовых структурах также подчеркивали, что на рабочих компьютерах URA.RU силовики "нашли достаточно подтверждений того, что издание на регулярной основе покупало оперативные сводки".
Издание URA.RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".
URA.RU - российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.