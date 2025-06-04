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При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 04.06.2025 (обновлено: 13:40 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/zhiteli-2020842543.html
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадали два мирных жителя
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 04.06.2025
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадали два мирных жителя
Два жителя Алешек Херсонской области пострадали в результате киевской агрессии за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:11:00+03:00
2025-06-04T13:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
происшествия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Два жителя Алешек Херсонской области пострадали в результате киевской агрессии за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "За последние 24 часа в результате киевской агрессии пострадали два жителя Алешек. Ранения получили двое мужчин. Оба госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Он добавил, что противник повредил линию электропередачи в Новокаховском городском округе, из-за чего временно без света оставались свыше 600 жителей Таврийска. "Сейчас электроснабжение полностью восстановлено", - отметил Сальдо.Кроме того, по словам губернатора, также ВСУ обстреляли Каховку, Большие Копани, Днепряны, Каиры, Казачьи Лагеря, Корсунку, Малую Лепетиху и Саги.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Происшествия
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадали два мирных жителя

Два жителя Алешек Херсонской области пострадали из-за атак ВСУ за сутки

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Два жителя Алешек Херсонской области пострадали в результате киевской агрессии за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За последние 24 часа в результате киевской агрессии пострадали два жителя Алешек. Ранения получили двое мужчин. Оба госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что противник повредил линию электропередачи в Новокаховском городском округе, из-за чего временно без света оставались свыше 600 жителей Таврийска. "Сейчас электроснабжение полностью восстановлено", - отметил Сальдо.
Кроме того, по словам губернатора, также ВСУ обстреляли Каховку, Большие Копани, Днепряны, Каиры, Казачьи Лагеря, Корсунку, Малую Лепетиху и Саги.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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