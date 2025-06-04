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При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадали два мирных жителя

При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 04.06.2025

При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадали два мирных жителя

Два жителя Алешек Херсонской области пострадали в результате киевской агрессии за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:11:00+03:00

2025-06-04T13:11:00+03:00

2025-06-04T13:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Два жителя Алешек Херсонской области пострадали в результате киевской агрессии за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "За последние 24 часа в результате киевской агрессии пострадали два жителя Алешек. Ранения получили двое мужчин. Оба госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Он добавил, что противник повредил линию электропередачи в Новокаховском городском округе, из-за чего временно без света оставались свыше 600 жителей Таврийска. "Сейчас электроснабжение полностью восстановлено", - отметил Сальдо.Кроме того, по словам губернатора, также ВСУ обстреляли Каховку, Большие Копани, Днепряны, Каиры, Казачьи Лагеря, Корсунку, Малую Лепетиху и Саги.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

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херсонская область , россия, владимир сальдо, происшествия