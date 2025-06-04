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Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве

Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве - РИА Новости, 04.06.2025

Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве

Опасное явление прогнозируется в Москве с 7 по 10 июня - температура поднимется до 30-32 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:39:00+03:00

2025-06-04T12:39:00+03:00

2025-06-04T12:52:00+03:00

москва

общество

роман вильфанд

погода

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Опасное явление прогнозируется в Москве с 7 по 10 июня - температура поднимется до 30-32 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Предупреждение об опасном явлении. Оно заключается в том, что с 7 по 10 июня в Москве температура будет очень высокой, это опасное явление - сильная жара, 30-32 градуса", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, общество, роман вильфанд, погода