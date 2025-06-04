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Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве - РИА Новости, 04.06.2025
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12:39 04.06.2025 (обновлено: 12:52 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/zhara-2020836522.html
Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве
Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве - РИА Новости, 04.06.2025
Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве
Опасное явление прогнозируется в Москве с 7 по 10 июня - температура поднимется до 30-32 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:39:00+03:00
2025-06-04T12:52:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Опасное явление прогнозируется в Москве с 7 по 10 июня - температура поднимется до 30-32 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Предупреждение об опасном явлении. Оно заключается в том, что с 7 по 10 июня в Москве температура будет очень высокой, это опасное явление - сильная жара, 30-32 градуса", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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москва, общество, роман вильфанд, погода
Москва, Общество, Роман Вильфанд, Погода
Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве

Вильфанд предупредил об опасной жаре до 30-32 градусов в Москве с 7 по 10 июня

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка летом в Москве
Девушка летом в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка летом в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Опасное явление прогнозируется в Москве с 7 по 10 июня - температура поднимется до 30-32 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Предупреждение об опасном явлении. Оно заключается в том, что с 7 по 10 июня в Москве температура будет очень высокой, это опасное явление - сильная жара, 30-32 градуса", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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