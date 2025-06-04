https://ria.ru/20250604/zhara-2020836522.html
Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве
Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве - РИА Новости, 04.06.2025
Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве
Опасное явление прогнозируется в Москве с 7 по 10 июня - температура поднимется до 30-32 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:39:00+03:00
2025-06-04T12:39:00+03:00
2025-06-04T12:52:00+03:00
москва
общество
роман вильфанд
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957154902_0:186:3082:1919_1920x0_80_0_0_949cc6291be5f9f4dd8cf98a41034f09.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Опасное явление прогнозируется в Москве с 7 по 10 июня - температура поднимется до 30-32 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Предупреждение об опасном явлении. Оно заключается в том, что с 7 по 10 июня в Москве температура будет очень высокой, это опасное явление - сильная жара, 30-32 градуса", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
https://ria.ru/20250530/shtraf-2019875830.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957154902_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_5e7706c069a3638994645d85b5ed9e5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, роман вильфанд, погода
Москва, Общество, Роман Вильфанд, Погода
Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве
Вильфанд предупредил об опасной жаре до 30-32 градусов в Москве с 7 по 10 июня