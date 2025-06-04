https://ria.ru/20250604/zhara-2020762436.html

Юрист предупредила об ответственности за оставленного в жару в авто питомца

Юрист предупредила об ответственности за оставленного в жару в авто питомца - РИА Новости, 04.06.2025

Юрист предупредила об ответственности за оставленного в жару в авто питомца

За оставленного в жару в машине питомца грозит штраф и даже тюрьма, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T02:15:00+03:00

2025-06-04T02:15:00+03:00

2025-06-04T02:15:00+03:00

россия

анастасия билялова

общество

животные

авто

штрафы

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. За оставленного в жару в машине питомца грозит штраф и даже тюрьма, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова.По ее словам, ответственность зависит от тяжести последствий. Если животное не пострадало и деяние будет квалифицировано как несоблюдение требований к содержанию домашних животных, можно отделаться предупреждением или штрафом от 1,5 до 3 тысяч рублей.Если будут факты жестокого обращения, не влекущие уголовного наказания и не повлекшие гибель животного, возможен штраф от 5 до 15 тысяч рублей (часть 2 статьи 8.52 КоАП).Если оставленный в жару в машине питомец погиб или получил непоправимый вред, наступает уголовная ответственность. Это может быть штраф до 80 тысяч рублей либо другие меры, в том числе лишение свободы до трех лет. Но для этого необходимо доказать умысел.Если вы увидели, что в жару животное заперто в машине с закрытыми окнами и хозяина поблизости нет, необходимо зафиксировать нарушение на фото и видео и вызвать полицию."Важно адекватно оценивать обстановку. Если собаку закрыли в машине, но окна приоткрыты, а хозяин вышел в ближайшую палатку за мороженым, то явно ни о каком жестоком обращении и речи быть не может. А если на парковке крупного торгово-развлекательного комплекса под палящим солнцем стоит полностью закрытая машина с животным внутри, то действовать нужно незамедлительно", — указала эксперт.

https://ria.ru/20250530/shtraf-2019875830.html

https://ria.ru/20250512/samokaty-2016400540.html

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россия, анастасия билялова, общество, животные, авто, штрафы