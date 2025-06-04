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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 04.06.2025
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08:21 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/zemletryasenie--2020785348.html
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 04.06.2025
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на острове Серам в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T08:21:00+03:00
2025-06-04T08:21:00+03:00
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
индонезия
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на острове Серам в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 03.43 по времени UTC (06.43 мск) в 289 километрах к югу от индонезийского города Соронг с населением 125 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), индонезия, в мире
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Индонезия, В мире
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на острове Серам в Индонезии

© Depositphotos.com / mihtianderИндонезия
Индонезия - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Depositphotos.com / mihtiander
Индонезия. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на острове Серам в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземный толчок был зафиксирован в 03.43 по времени UTC (06.43 мск) в 289 километрах к югу от индонезийского города Соронг с населением 125 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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