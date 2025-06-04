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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 04.06.2025
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на острове Серам в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T08:21:00+03:00
2025-06-04T08:21:00+03:00
2025-06-04T08:21:00+03:00
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на острове Серам в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 03.43 по времени UTC (06.43 мск) в 289 километрах к югу от индонезийского города Соронг с населением 125 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), индонезия, в мире
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Индонезия, В мире
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на острове Серам в Индонезии