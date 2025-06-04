https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020886963.html

Зеленский назвал дальнейшие встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными

Зеленский назвал дальнейшие встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными - РИА Новости, 04.06.2025

Зеленский назвал дальнейшие встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными

Владимир Зеленский назвал бессодержательным продолжение встреч российской и украинской делегаций в Стамбуле. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:19:00+03:00

2025-06-04T16:19:00+03:00

2025-06-04T17:25:00+03:00

стамбул

россия

украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал бессодержательным продолжение встреч российской и украинской делегаций в Стамбуле."Они готовы к обменам, потому что им это нужно. Мы готовы к обменам, но продолжать дипломатические встречи в Стамбуле на уровне, который дальше ничего не решает, я считаю, бессодержательно", — сказал он на пресс-конференции, транслировавшейся в эфире украинского новостного телемарафона.На это высказывание отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее мнению, глава киевского режима так отозвался о переговорах, потому что они касались не денег и поставок оружия, а людей. Зеленский никогда не интересовался своими гражданами и не ставил их будущее во главу угла, пояснила Захарова.Второго июня в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта, а также договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". Кроме того, Москва в одностороннем порядке готова передать Киеву более шести тысяч тел погибших украинских военных.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

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