https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020886963.html
Зеленский назвал дальнейшие встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными
Зеленский назвал дальнейшие встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными - РИА Новости, 04.06.2025
Зеленский назвал дальнейшие встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными
Владимир Зеленский назвал бессодержательным продолжение встреч российской и украинской делегаций в Стамбуле. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:19:00+03:00
2025-06-04T16:19:00+03:00
2025-06-04T17:25:00+03:00
стамбул
россия
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
специальная военная операция на украине
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200951_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_d328a1cefe75e9821db7e9255084ae1c.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал бессодержательным продолжение встреч российской и украинской делегаций в Стамбуле."Они готовы к обменам, потому что им это нужно. Мы готовы к обменам, но продолжать дипломатические встречи в Стамбуле на уровне, который дальше ничего не решает, я считаю, бессодержательно", — сказал он на пресс-конференции, транслировавшейся в эфире украинского новостного телемарафона.На это высказывание отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее мнению, глава киевского режима так отозвался о переговорах, потому что они касались не денег и поставок оружия, а людей. Зеленский никогда не интересовался своими гражданами и не ставил их будущее во главу угла, пояснила Захарова.Второго июня в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта, а также договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". Кроме того, Москва в одностороннем порядке готова передать Киеву более шести тысяч тел погибших украинских военных.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
стамбул
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200951_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_a301d0e2aa009208999bc1e1ced0336f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Стамбул, Россия, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Специальная военная операция на Украине, В мире
Зеленский назвал дальнейшие встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными
Зеленский заявил о бессодержательности дальнейших встреч с Россией в Стамбуле