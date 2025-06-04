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Зеленский назвал дальнейшие встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 04.06.2025 (обновлено: 17:25 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020886963.html
Зеленский назвал дальнейшие встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными
Зеленский назвал дальнейшие встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными - РИА Новости, 04.06.2025
Зеленский назвал дальнейшие встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными
Владимир Зеленский назвал бессодержательным продолжение встреч российской и украинской делегаций в Стамбуле. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:19:00+03:00
2025-06-04T17:25:00+03:00
стамбул
россия
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал бессодержательным продолжение встреч российской и украинской делегаций в Стамбуле.&quot;Они готовы к обменам, потому что им это нужно. Мы готовы к обменам, но продолжать дипломатические встречи в Стамбуле на уровне, который дальше ничего не решает, я считаю, бессодержательно&quot;, — сказал он на пресс-конференции, транслировавшейся в эфире украинского новостного телемарафона.На это высказывание отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее мнению, глава киевского режима так отозвался о переговорах, потому что они касались не денег и поставок оружия, а людей. Зеленский никогда не интересовался своими гражданами и не ставил их будущее во главу угла, пояснила Захарова.Второго июня в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта, а также договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". Кроме того, Москва в одностороннем порядке готова передать Киеву более шести тысяч тел погибших украинских военных.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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стамбул, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Стамбул, Россия, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Специальная военная операция на Украине, В мире
Зеленский назвал дальнейшие встречи с Россией в Стамбуле бессодержательными

Зеленский заявил о бессодержательности дальнейших встреч с Россией в Стамбуле

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал бессодержательным продолжение встреч российской и украинской делегаций в Стамбуле.
«

"Они готовы к обменам, потому что им это нужно. Мы готовы к обменам, но продолжать дипломатические встречи в Стамбуле на уровне, который дальше ничего не решает, я считаю, бессодержательно", — сказал он на пресс-конференции, транслировавшейся в эфире украинского новостного телемарафона.

На это высказывание отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее мнению, глава киевского режима так отозвался о переговорах, потому что они касались не денег и поставок оружия, а людей. Зеленский никогда не интересовался своими гражданами и не ставил их будущее во главу угла, пояснила Захарова.
Второго июня в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта, а также договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". Кроме того, Москва в одностороннем порядке готова передать Киеву более шести тысяч тел погибших украинских военных.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСтамбулРоссияУкраинаВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
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