https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020877179.html

Захарова рассказала об истерике Зеленского после переговоров в Стамбуле

Захарова рассказала об истерике Зеленского после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 04.06.2025

Захарова рассказала об истерике Зеленского после переговоров в Стамбуле

У Владимира Зеленского случилась истерика после второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявила на брифинге официальный представитель МИД... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:44:00+03:00

2025-06-04T15:44:00+03:00

2025-06-04T15:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

мария захарова

владимир зеленский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049325_492:154:2618:1350_1920x0_80_0_0_c6d9aa41828c922423c1cf3326e88fd6.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. У Владимира Зеленского случилась истерика после второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова."Его (Зеленского. — Прим. ред.) же и в прошлый раз российская делегация не устроила. Правда, результаты, которые предложили российские делегаты, их устроили. Но это их не научило ничему. Поэтому в этот раз он опять зашелся в истерике относительно российской делегации", — сказала она.Во время первого раунда мирных переговоров, состоявшегося 16 мая, глава киевского режима назвал уровень российской делегации бутафорным.В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.

https://ria.ru/20250604/ukraina-2020863042.html

https://ria.ru/20250604/ataki-2020831305.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, мария захарова, владимир зеленский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле