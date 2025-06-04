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Захарова рассказала об истерике Зеленского после переговоров в Стамбуле
Захарова рассказала об истерике Зеленского после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 04.06.2025
Захарова рассказала об истерике Зеленского после переговоров в Стамбуле
У Владимира Зеленского случилась истерика после второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявила на брифинге официальный представитель МИД... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:44:00+03:00
2025-06-04T15:44:00+03:00
2025-06-04T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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мария захарова
владимир зеленский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. У Владимира Зеленского случилась истерика после второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова."Его (Зеленского. — Прим. ред.) же и в прошлый раз российская делегация не устроила. Правда, результаты, которые предложили российские делегаты, их устроили. Но это их не научило ничему. Поэтому в этот раз он опять зашелся в истерике относительно российской делегации", — сказала она.Во время первого раунда мирных переговоров, состоявшегося 16 мая, глава киевского режима назвал уровень российской делегации бутафорным.В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Захарова рассказала об истерике Зеленского после переговоров в Стамбуле
Захарова: Зеленский впал в истерику после переговоров в Стамбуле