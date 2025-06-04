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Украинский пленный: Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирным жителям - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 04.06.2025 (обновлено: 15:48 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020803543.html
Украинский пленный: Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирным жителям
Украинский пленный: Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирным жителям - РИА Новости, 04.06.2025
Украинский пленный: Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирным жителям
Владимир Зеленский разрешил боевикам ВСУ стрелять по мирным жителям, рассказал украинский военнослужащий, попавший в плен. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:28:00+03:00
2025-06-04T15:48:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский разрешил боевикам ВСУ стрелять по мирным жителям, рассказал украинский военнослужащий, попавший в плен."Он разрешил стрелять по мирному населению. Что можно говорить? Человек без совести, без чести, его кошмары не мучают. Он ничего не сделал хорошего для страны. Он уничтожил весь народ", — сказал военнопленный Иван Набоков на видео, опубликованном Минобороны.Военный пожаловался, что его мобилизовали, несмотря на варикоз и трудности при ходьбе. Набоков уверен, что Зеленский никого не уважает, и что его интересуют только деньги."Он ТЦК поставил у власти, что всех гребут, забирают. Поставил у власти милицию, которая тоже ничего не делает, а только охраняет его и его приближенных", — добавил солдат.Народ на Украине сейчас полностью бесправен, любые собрания пресекаются силовиками. Многие сбежали за рубеж, а воевать отправляют лишь простых людей, кого отлавливают сотрудники ТЦК, заключил пленный.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
https://ria.ru/20250601/vsu-2020220582.html
https://ria.ru/20250531/plennyy-2020092989.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинский пленный: Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирным жителям

Пленный Иван Набоков: Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирному населению

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский разрешил боевикам ВСУ стрелять по мирным жителям, рассказал украинский военнослужащий, попавший в плен.
"Он разрешил стрелять по мирному населению. Что можно говорить? Человек без совести, без чести, его кошмары не мучают. Он ничего не сделал хорошего для страны. Он уничтожил весь народ", — сказал военнопленный Иван Набоков на видео, опубликованном Минобороны.
Пленный ВСУ: Командование ВСУ отдало приказ расстрелять мирных жителей, эвакуировавшихся из Часова Яра - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
ВСУ расстреляли группу мирных жителей в Часовом Яре, рассказал пленный
1 июня, 07:13
Военный пожаловался, что его мобилизовали, несмотря на варикоз и трудности при ходьбе. Набоков уверен, что Зеленский никого не уважает, и что его интересуют только деньги.
"Он ТЦК поставил у власти, что всех гребут, забирают. Поставил у власти милицию, которая тоже ничего не делает, а только охраняет его и его приближенных", — добавил солдат.
Народ на Украине сейчас полностью бесправен, любые собрания пресекаются силовиками. Многие сбежали за рубеж, а воевать отправляют лишь простых людей, кого отлавливают сотрудники ТЦК, заключил пленный.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Мобилизованных боевиков ВСУ обманом отправили на передовую, заявил пленный
31 мая, 04:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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