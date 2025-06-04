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Трое украинцев получили сроки за организацию терактов в Запорожской области - РИА Новости, 04.06.2025
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10:10 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/zaporozhe-2020799940.html
Трое украинцев получили сроки за организацию терактов в Запорожской области
Трое украинцев получили сроки за организацию терактов в Запорожской области - РИА Новости, 04.06.2025
Трое украинцев получили сроки за организацию терактов в Запорожской области
Трое граждан Украины получили сроки от 20 лет до пожизненного лишения свободы за организацию терактов на территории Запорожской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:10:00+03:00
2025-06-04T10:10:00+03:00
происшествия
запорожская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Трое граждан Украины получили сроки от 20 лет до пожизненного лишения свободы за организацию терактов на территории Запорожской области, сообщили журналистам в областном управлении ФСБ. Как отметили в ФСБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что граждане Украины Мурдид Артем Андреевич, 1993 года рождения, Мурдид Анна Владимировна, 1974 года рождения и Вошкодер Анна Петровна, 1997 года рождения, вступили в созданное украинскими спецслужбами террористическое сообщество. По указанию его кураторов они вели наблюдение за предполагаемыми объектами террористических атак, перевозили, хранили взрывчатые вещества и взрывные устройства. С этими взрывными устройствами они совершили покушения на должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области и теракт на объекте транспортной инфраструктуры региона. "Мурдид Артем приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима и штрафу 900 тысяч рублей, Мурдид Анна – к 22 годам в исправительной колонии общего режима и штрафу 600 тысяч рублей, Вошкодер – к 20 годам в исправительной колонии общего режима и штрафу 550 тысяч рублей", - говорится в сообщении УФСБ по Запорожской области.
https://ria.ru/20250603/fsb-2020684126.html
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происшествия, запорожская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Запорожская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Трое украинцев получили сроки за организацию терактов в Запорожской области

ФСБ: за организацию терактов в Запорожской области осуждены трое граждан Украины

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Трое граждан Украины получили сроки от 20 лет до пожизненного лишения свободы за организацию терактов на территории Запорожской области, сообщили журналистам в областном управлении ФСБ.
Как отметили в ФСБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что граждане Украины Мурдид Артем Андреевич, 1993 года рождения, Мурдид Анна Владимировна, 1974 года рождения и Вошкодер Анна Петровна, 1997 года рождения, вступили в созданное украинскими спецслужбами террористическое сообщество. По указанию его кураторов они вели наблюдение за предполагаемыми объектами террористических атак, перевозили, хранили взрывчатые вещества и взрывные устройства. С этими взрывными устройствами они совершили покушения на должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области и теракт на объекте транспортной инфраструктуры региона.
"Мурдид Артем приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима и штрафу 900 тысяч рублей, Мурдид Анна – к 22 годам в исправительной колонии общего режима и штрафу 600 тысяч рублей, Вошкодер – к 20 годам в исправительной колонии общего режима и штрафу 550 тысяч рублей", - говорится в сообщении УФСБ по Запорожской области.
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3 июня, 15:51
 
ПроисшествияЗапорожская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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