https://ria.ru/20250604/zaporozhe-2020799940.html

Трое украинцев получили сроки за организацию терактов в Запорожской области

Трое украинцев получили сроки за организацию терактов в Запорожской области - РИА Новости, 04.06.2025

Трое украинцев получили сроки за организацию терактов в Запорожской области

Трое граждан Украины получили сроки от 20 лет до пожизненного лишения свободы за организацию терактов на территории Запорожской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:10:00+03:00

2025-06-04T10:10:00+03:00

2025-06-04T10:10:00+03:00

происшествия

запорожская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Трое граждан Украины получили сроки от 20 лет до пожизненного лишения свободы за организацию терактов на территории Запорожской области, сообщили журналистам в областном управлении ФСБ. Как отметили в ФСБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что граждане Украины Мурдид Артем Андреевич, 1993 года рождения, Мурдид Анна Владимировна, 1974 года рождения и Вошкодер Анна Петровна, 1997 года рождения, вступили в созданное украинскими спецслужбами террористическое сообщество. По указанию его кураторов они вели наблюдение за предполагаемыми объектами террористических атак, перевозили, хранили взрывчатые вещества и взрывные устройства. С этими взрывными устройствами они совершили покушения на должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области и теракт на объекте транспортной инфраструктуры региона. "Мурдид Артем приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима и штрафу 900 тысяч рублей, Мурдид Анна – к 22 годам в исправительной колонии общего режима и штрафу 600 тысяч рублей, Вошкодер – к 20 годам в исправительной колонии общего режима и штрафу 550 тысяч рублей", - говорится в сообщении УФСБ по Запорожской области.

https://ria.ru/20250603/fsb-2020684126.html

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происшествия, запорожская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)