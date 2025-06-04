https://ria.ru/20250604/zapad-2020868194.html
Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины, заявил МИД
Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины, заявил МИД - РИА Новости, 04.06.2025
Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины, заявил МИД
Запад вовлечен в террористическую деятельность киевского режима, они поставляют для этого вооружение, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:56:00+03:00
2025-06-04T14:56:00+03:00
2025-06-04T15:09:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Запад вовлечен в террористическую деятельность киевского режима, они поставляют для этого вооружение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Запад вовлечен в террористическую деятельность киевского режима... Западные страны... поставляют для этого вооружение. Именно для совершения этих самых экстремистских террористических акций. Никаких условий или ограничений они не ставят... Они выступают наводчиками, они предоставляют координаты, потому что такие возможности есть только у западных стран, западных компаний, которые аффилированы западными же государствами", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос про атаки на российские авиабазы и объекты гражданской инфраструктуры и вовлечение Запада в эти атаки.Захарова добавила, что Запад давно перестал отвечать на вопросы об уместности поставок вооружения для террористической деятельности Украины, а также, насколько это адекватно с правовой точки зрения.
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украина, россия, мария захарова, в мире
Украина, Россия, Мария Захарова, В мире
Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины, заявил МИД
МИД: Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины и поставляет оружие