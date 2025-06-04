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В Британии поставили точку в вопросе отношений Запада и России - РИА Новости, 04.06.2025
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04:59 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/zapad-2020774042.html
В Британии поставили точку в вопросе отношений Запада и России
В Британии поставили точку в вопросе отношений Запада и России - РИА Новости, 04.06.2025
В Британии поставили точку в вопросе отношений Запада и России
Переход Германии к прямой конфронтации с Россией завершил переосмысление всей мировой политики, заявил профессор Кентского университета Ричард Саква во время... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T04:59:00+03:00
2025-06-04T04:59:00+03:00
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Переход Германии к прямой конфронтации с Россией завершил переосмысление всей мировой политики, заявил профессор Кентского университета Ричард Саква во время прямого эфира на Rumble."Можно с уверенностью сказать, что это самоубийственная политика, идеология самоуничтожения. Мерц олицетворяет конец немецкой новой восточной политики и переход к прямой конфронтации. Германия стала последним шагом на пути к переосмыслению всей мировой политики", — сказал он.Профессор также отметил, что остается все меньше сомнений в том, что мир вступает в эпоху второй холодной войны."Классический признак холодной войны — когда идеология заменяет диалог, когда угрозы заменяют дипломатию, и мы все это прекрасно можем наблюдать в отношениях России и Запада", — заключил Саква.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250604/nato-2020768092.html
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в мире, россия, германия, москва, ричард саква, нато
В мире, Россия, Германия, Москва, Ричард Саква, НАТО
В Британии поставили точку в вопросе отношений Запада и России

Профессор Саква: началась эпоха второй холодной войны

© AP Photo / Frank AugsteinФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Переход Германии к прямой конфронтации с Россией завершил переосмысление всей мировой политики, заявил профессор Кентского университета Ричард Саква во время прямого эфира на Rumble.
"Можно с уверенностью сказать, что это самоубийственная политика, идеология самоуничтожения. Мерц олицетворяет конец немецкой новой восточной политики и переход к прямой конфронтации. Германия стала последним шагом на пути к переосмыслению всей мировой политики", — сказал он.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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Профессор также отметил, что остается все меньше сомнений в том, что мир вступает в эпоху второй холодной войны.
"Классический признак холодной войны — когда идеология заменяет диалог, когда угрозы заменяют дипломатию, и мы все это прекрасно можем наблюдать в отношениях России и Запада", — заключил Саква.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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В миреРоссияГерманияМоскваРичард СакваНАТО
 
 
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