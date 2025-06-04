https://ria.ru/20250604/zamgossekretar-2020984250.html

Госдеп призвал Украину к дипломатическим усилиям для достижения мира

Госдеп призвал Украину к дипломатическим усилиям для достижения мира - РИА Новости, 04.06.2025

Госдеп призвал Украину к дипломатическим усилиям для достижения мира

Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау на встрече с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и первым вице-премьером, министром... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T23:52:00+03:00

2025-06-04T23:52:00+03:00

2025-06-04T23:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

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россия

андрей ермак

дональд трамп

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау на встрече с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и первым вице-премьером, министром экономики Украины Юлией Свириденко подтвердил призыв американского президента Дональда Трампа к продолжению дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине, заявили в госдепартаменте. "Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и первым вице-премьером Юлией Свириденко, чтобы обсудить критическую важность мирного урегулирования путем переговоров. Заместитель госсекретаря повторил призыв президента Трампа к продолжению дипломатических усилий", - указано в релизе ведомства. Кроме того, Ландау "рассмотрел следующие шаги" после второго раунда прямых переговоров России и Украины, который прошел в Стамбуле 2 июня.

https://ria.ru/20250531/ukraina-2020177180.html

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украина, сша, россия, андрей ермак, дональд трамп, владимир зеленский, государственный департамент сша