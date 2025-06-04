https://ria.ru/20250604/zakharova-2020905350.html
Захарова прокомментировала заявление Зеленского по итогам переговоров
Захарова прокомментировала заявление Зеленского по итогам переговоров - РИА Новости, 04.06.2025
Захарова прокомментировала заявление Зеленского по итогам переговоров
Владимир Зеленский назвал итоги переговоров в Стамбуле бессодержательными потому, что они касались не денег и поставок вооружений, а людей, заявила РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:00:00+03:00
2025-06-04T17:00:00+03:00
2025-06-04T17:05:00+03:00
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал итоги переговоров в Стамбуле бессодержательными потому, что они касались не денег и поставок вооружений, а людей, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Бессодержательными Зеленский назвал итоги переговоров в Стамбуле потому, что они касались не денег и поставок вооружений, а людей... Он никогда не интересовался своими гражданами, судьбой их пренебрегал. Во главу угла их будущее не ставил. Соответственно, и все, что касается украинцев, для него является бессодержательным", - сказала она.Ранее Зеленский заявил, что считает "бессодержательным" продолжение дипломатических встреч в Стамбуле по урегулированию на Украине.
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, стамбул, россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, в мире
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Стамбул, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, В мире
Захарова прокомментировала заявление Зеленского по итогам переговоров
Захарова: Зеленский никогда не интересовался своими гражданами