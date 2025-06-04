https://ria.ru/20250604/zakharova-2020905350.html

Захарова прокомментировала заявление Зеленского по итогам переговоров

Захарова прокомментировала заявление Зеленского по итогам переговоров - РИА Новости, 04.06.2025

Захарова прокомментировала заявление Зеленского по итогам переговоров

Владимир Зеленский назвал итоги переговоров в Стамбуле бессодержательными потому, что они касались не денег и поставок вооружений, а людей, заявила РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:00:00+03:00

2025-06-04T17:00:00+03:00

2025-06-04T17:05:00+03:00

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал итоги переговоров в Стамбуле бессодержательными потому, что они касались не денег и поставок вооружений, а людей, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Бессодержательными Зеленский назвал итоги переговоров в Стамбуле потому, что они касались не денег и поставок вооружений, а людей... Он никогда не интересовался своими гражданами, судьбой их пренебрегал. Во главу угла их будущее не ставил. Соответственно, и все, что касается украинцев, для него является бессодержательным", - сказала она.Ранее Зеленский заявил, что считает "бессодержательным" продолжение дипломатических встреч в Стамбуле по урегулированию на Украине.

https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020877179.html

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, стамбул, россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, в мире