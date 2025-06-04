Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала заявление Зеленского по итогам переговоров - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 04.06.2025 (обновлено: 17:05 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/zakharova-2020905350.html
Захарова прокомментировала заявление Зеленского по итогам переговоров
Захарова прокомментировала заявление Зеленского по итогам переговоров - РИА Новости, 04.06.2025
Захарова прокомментировала заявление Зеленского по итогам переговоров
Владимир Зеленский назвал итоги переговоров в Стамбуле бессодержательными потому, что они касались не денег и поставок вооружений, а людей, заявила РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:00:00+03:00
2025-06-04T17:05:00+03:00
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
стамбул
россия
украина
владимир зеленский
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал итоги переговоров в Стамбуле бессодержательными потому, что они касались не денег и поставок вооружений, а людей, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Бессодержательными Зеленский назвал итоги переговоров в Стамбуле потому, что они касались не денег и поставок вооружений, а людей... Он никогда не интересовался своими гражданами, судьбой их пренебрегал. Во главу угла их будущее не ставил. Соответственно, и все, что касается украинцев, для него является бессодержательным", - сказала она.Ранее Зеленский заявил, что считает "бессодержательным" продолжение дипломатических встреч в Стамбуле по урегулированию на Украине.
https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020877179.html
стамбул
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, стамбул, россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, в мире
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Стамбул, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, В мире
Захарова прокомментировала заявление Зеленского по итогам переговоров

Захарова: Зеленский никогда не интересовался своими гражданами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал итоги переговоров в Стамбуле бессодержательными потому, что они касались не денег и поставок вооружений, а людей, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Бессодержательными Зеленский назвал итоги переговоров в Стамбуле потому, что они касались не денег и поставок вооружений, а людей... Он никогда не интересовался своими гражданами, судьбой их пренебрегал. Во главу угла их будущее не ставил. Соответственно, и все, что касается украинцев, для него является бессодержательным", - сказала она.
Ранее Зеленский заявил, что считает "бессодержательным" продолжение дипломатических встреч в Стамбуле по урегулированию на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Захарова рассказала об истерике Зеленского после переговоров в Стамбуле
Вчера, 15:44
 
Второй раунд переговоров России и Украины в СтамбулеСтамбулРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала