https://ria.ru/20250604/zakharova-2020820025.html

Захарова ответила анекдотом на слова Маска о финансировании ООН

Захарова ответила анекдотом на слова Маска о финансировании ООН - РИА Новости, 04.06.2025

Захарова ответила анекдотом на слова Маска о финансировании ООН

Долг США перед ООН превысил три миллиарда долларов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:42:00+03:00

2025-06-04T11:42:00+03:00

2025-06-04T14:52:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Долг США перед ООН превысил три миллиарда долларов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.Так она прокомментировала призыв американского предпринимателя Илона Маска к прекращению финансирования организации."Отличную тему поднял космический управленец. Напомнило классический анекдот: "А вы слышали, что в будущем не будет денег?" — "Да вы что, и в будущем тоже?!" На данный момент США задолжали ООН взносов на сумму свыше трех миллиардов долларов", — написала дипломат.По словам Захаровой, Вашингтон действует по принципу "кому должен — всем прощаю".США являются крупнейшим плательщиком ООН с долей в 22 процента от общего регулярного бюджета организации. По данным ООН на январь, Вашингтон задолжал взносов на 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда в регулярный бюджет, оставшуюся сумму — на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.

https://ria.ru/20250531/mask-2020093111.html

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в мире, оон, сша, мария захарова, илон маск