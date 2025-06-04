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Захарова ответила анекдотом на слова Маска о финансировании ООН
Захарова ответила анекдотом на слова Маска о финансировании ООН - РИА Новости, 04.06.2025
Захарова ответила анекдотом на слова Маска о финансировании ООН
Долг США перед ООН превысил три миллиарда долларов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:42:00+03:00
2025-06-04T11:42:00+03:00
2025-06-04T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Долг США перед ООН превысил три миллиарда долларов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.Так она прокомментировала призыв американского предпринимателя Илона Маска к прекращению финансирования организации."Отличную тему поднял космический управленец. Напомнило классический анекдот: "А вы слышали, что в будущем не будет денег?" — "Да вы что, и в будущем тоже?!" На данный момент США задолжали ООН взносов на сумму свыше трех миллиардов долларов", — написала дипломат.По словам Захаровой, Вашингтон действует по принципу "кому должен — всем прощаю".США являются крупнейшим плательщиком ООН с долей в 22 процента от общего регулярного бюджета организации. По данным ООН на январь, Вашингтон задолжал взносов на 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда в регулярный бюджет, оставшуюся сумму — на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.
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в мире, оон, сша, мария захарова, илон маск
В мире, ООН, США, Мария Захарова, Илон Маск
Захарова ответила анекдотом на слова Маска о финансировании ООН
Захарова заявила об огромном долге США перед ООН после слов Маска