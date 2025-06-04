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Захарова прокомментировала обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/zaharova-2020880720.html
Захарова прокомментировала обмен пленными с Украиной
Захарова прокомментировала обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 04.06.2025
Захарова прокомментировала обмен пленными с Украиной
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала состоявшийся обмен пленными после прошедших переговоров Москвы и Киева колоссальным результатом с учетом РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:55:00+03:00
2025-06-04T15:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
киев
мария захарова
украина
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала состоявшийся обмен пленными после прошедших переговоров Москвы и Киева колоссальным результатом с учетом абсолютной неконструктивности Украины и террористической сущности киевского режима. "Вы считаете это переговоры незначимые? Первый раунд - по тысяче человек вернулись домой. Я с удивлением читаю какие-то "брезгливо ошметочные" комментарии в западных СМИ о том, что "да что-то там договорились". Самый масштабный обмен удерживаемыми - тысяча на тысячу человек. И не только был объявлен, но и реализован. Учитывая абсолютную неконструктивность, это мягко сказано, и террористическую сущность киевского режима, мне кажется, это колоссальный результат", - сказала Захарова на брифинге.
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россия, москва, киев, мария захарова, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Киев, Мария Захарова, Украина
Захарова прокомментировала обмен пленными с Украиной

Захарова назвала обмен пленными после переговоров колоссальным результатом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала состоявшийся обмен пленными после прошедших переговоров Москвы и Киева колоссальным результатом с учетом абсолютной неконструктивности Украины и террористической сущности киевского режима.
"Вы считаете это переговоры незначимые? Первый раунд - по тысяче человек вернулись домой. Я с удивлением читаю какие-то "брезгливо ошметочные" комментарии в западных СМИ о том, что "да что-то там договорились". Самый масштабный обмен удерживаемыми - тысяча на тысячу человек. И не только был объявлен, но и реализован. Учитывая абсолютную неконструктивность, это мягко сказано, и террористическую сущность киевского режима, мне кажется, это колоссальный результат", - сказала Захарова на брифинге.
Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский рассказал о потолке обмена пленными между Россией и Украиной
2 июня, 17:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваКиевМария ЗахароваУкраина
 
 
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