https://ria.ru/20250604/zaharova-2020880720.html

Захарова прокомментировала обмен пленными с Украиной

Захарова прокомментировала обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 04.06.2025

Захарова прокомментировала обмен пленными с Украиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала состоявшийся обмен пленными после прошедших переговоров Москвы и Киева колоссальным результатом с учетом РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:55:00+03:00

2025-06-04T15:55:00+03:00

2025-06-04T15:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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киев

мария захарова

украина

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала состоявшийся обмен пленными после прошедших переговоров Москвы и Киева колоссальным результатом с учетом абсолютной неконструктивности Украины и террористической сущности киевского режима. "Вы считаете это переговоры незначимые? Первый раунд - по тысяче человек вернулись домой. Я с удивлением читаю какие-то "брезгливо ошметочные" комментарии в западных СМИ о том, что "да что-то там договорились". Самый масштабный обмен удерживаемыми - тысяча на тысячу человек. И не только был объявлен, но и реализован. Учитывая абсолютную неконструктивность, это мягко сказано, и террористическую сущность киевского режима, мне кажется, это колоссальный результат", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20250602/potolok-2020519040.html

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киев

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