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Захарова рассказала о фейке о "тысячах похищенных" украинских детей - РИА Новости, 04.06.2025
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10:43 04.06.2025 (обновлено: 11:19 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/zaharova-2020807718.html
Захарова рассказала о фейке о "тысячах похищенных" украинских детей
Захарова рассказала о фейке о "тысячах похищенных" украинских детей - РИА Новости, 04.06.2025
Захарова рассказала о фейке о "тысячах похищенных" украинских детей
Список из 339 несовершеннолетних украинцев, переданных в Стамбуле делегацией Киева, стал шоком для тех, кто три года участвовал в распространении циничного... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:43:00+03:00
2025-06-04T11:19:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Список из 339 несовершеннолетних украинцев, переданных в Стамбуле делегацией Киева, стал шоком для тех, кто три года участвовал в распространении циничного фейка о "десятках тысяч" якобы похищенных детей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По итогам переговоров с Украиной в понедельник Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями. "К сожалению, одним из распространителей фейков стал сам Секретариат (ООН). Хорошо помним, как они рассказывали байки про Бучу, про "тысячи украденных украинских детей", обвиняли российских военнослужащих в якобы совершении сексуального насилия против украинских женщин. За три года у Генсекретаря (Антониу Гутерреша) так и не нашлось возможности раздобыть список якобы жертв Бучи, несмотря на регулярные напоминания министра иностранных дел России Сергея Лаврова. С обвинениями в адрес российских солдат представители Гутерреша опростоволосились на весь мир: выяснилось, что они были полностью сфабрикованы на основе прямого вранья и больных фантазий представителей киевского режима. Такой же ложью оказались и байки о десятках тысяч (!) якобы похищенных детей, ведь в переданном в Стамбуле списке разыскиваемых несовершеннолетних украинцев (который тоже ещё предстоит изучить) значится только 339 человек. Это стало шоком для всех, кто три года участвовал в распространении данного циничного фейка", - написала Захарова в своем Telegram-канале. В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами, заявил ранее помощник президента РФ Владимир Мединский. Он подчеркнул, что есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий, вывезенные. ПО его словам, РФ ищет родителей, если появляются родители - их возвращают. Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.
https://ria.ru/20250602/deti-2020559241.html
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в мире, россия, стамбул, украина, мария захарова, антониу гутерреш, сергей лавров, оон, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Мария Захарова, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, ООН, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Захарова рассказала о фейке о "тысячах похищенных" украинских детей

Захарова: список из 339 украинских детей стал шоком для распространителей фейка

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Список из 339 несовершеннолетних украинцев, переданных в Стамбуле делегацией Киева, стал шоком для тех, кто три года участвовал в распространении циничного фейка о "десятках тысяч" якобы похищенных детей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По итогам переговоров с Украиной в понедельник Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москальков - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Список детей, полученный от Украины, передадут Москальковой
2 июня, 21:40
"К сожалению, одним из распространителей фейков стал сам Секретариат (ООН). Хорошо помним, как они рассказывали байки про Бучу, про "тысячи украденных украинских детей", обвиняли российских военнослужащих в якобы совершении сексуального насилия против украинских женщин. За три года у Генсекретаря (Антониу Гутерреша) так и не нашлось возможности раздобыть список якобы жертв Бучи, несмотря на регулярные напоминания министра иностранных дел России Сергея Лаврова. С обвинениями в адрес российских солдат представители Гутерреша опростоволосились на весь мир: выяснилось, что они были полностью сфабрикованы на основе прямого вранья и больных фантазий представителей киевского режима. Такой же ложью оказались и байки о десятках тысяч (!) якобы похищенных детей, ведь в переданном в Стамбуле списке разыскиваемых несовершеннолетних украинцев (который тоже ещё предстоит изучить) значится только 339 человек. Это стало шоком для всех, кто три года участвовал в распространении данного циничного фейка", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами, заявил ранее помощник президента РФ Владимир Мединский. Он подчеркнул, что есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий, вывезенные. ПО его словам, РФ ищет родителей, если появляются родители - их возвращают.
Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский рассказал, как российские военные спасали украинских детей
2 июня, 21:32
 
В миреРоссияСтамбулУкраинаМария ЗахароваАнтониу ГутеррешСергей ЛавровООНВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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