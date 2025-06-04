https://ria.ru/20250604/zaes-2020984867.html
ЗАЭС работает без нарушений требований безопасности
ЗАЭС работает без нарушений требований безопасности - РИА Новости, 04.06.2025
ЗАЭС работает без нарушений требований безопасности
Запорожская атомная электростанция работает без нарушений условий безопасности, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T23:57:00+03:00
2025-06-04T23:57:00+03:00
2025-06-04T23:57:00+03:00
энергодар
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция работает без нарушений условий безопасности, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."Город Энергодар частично обесточен. ЗАЭС работает без нарушения условий безопасности. Радиационный фон на площадке в норме", - рассказала Яшина.
https://ria.ru/20250525/zaes-2018968140.html
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, общество
ЗАЭС работает без нарушений требований безопасности
Яшина: радиационный фон на площадке ЗАЭС в норме