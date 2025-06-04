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ЗАЭС работает без нарушений требований безопасности - РИА Новости, 04.06.2025
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23:57 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/zaes-2020984867.html
ЗАЭС работает без нарушений требований безопасности
ЗАЭС работает без нарушений требований безопасности - РИА Новости, 04.06.2025
ЗАЭС работает без нарушений требований безопасности
Запорожская атомная электростанция работает без нарушений условий безопасности, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T23:57:00+03:00
2025-06-04T23:57:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция работает без нарушений условий безопасности, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."Город Энергодар частично обесточен. ЗАЭС работает без нарушения условий безопасности. Радиационный фон на площадке в норме", - рассказала Яшина.
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энергодар, общество
Энергодар, Общество
ЗАЭС работает без нарушений требований безопасности

Яшина: радиационный фон на площадке ЗАЭС в норме

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция работает без нарушений условий безопасности, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Город Энергодар частично обесточен. ЗАЭС работает без нарушения условий безопасности. Радиационный фон на площадке в норме", - рассказала Яшина.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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25 мая, 14:11
 
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