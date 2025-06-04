https://ria.ru/20250604/zaes-2020984867.html

ЗАЭС работает без нарушений требований безопасности

ЗАЭС работает без нарушений требований безопасности - РИА Новости, 04.06.2025

ЗАЭС работает без нарушений требований безопасности

Запорожская атомная электростанция работает без нарушений условий безопасности, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T23:57:00+03:00

2025-06-04T23:57:00+03:00

2025-06-04T23:57:00+03:00

энергодар

общество

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция работает без нарушений условий безопасности, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."Город Энергодар частично обесточен. ЗАЭС работает без нарушения условий безопасности. Радиационный фон на площадке в норме", - рассказала Яшина.

https://ria.ru/20250525/zaes-2018968140.html

энергодар

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

энергодар, общество