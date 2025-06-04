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В Красноярске задержали водителя скорой помощи, лишенного прав - РИА Новости, 04.06.2025
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14:47 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/zaderzhanie-2020865216.html
В Красноярске задержали водителя скорой помощи, лишенного прав
В Красноярске задержали водителя скорой помощи, лишенного прав - РИА Новости, 04.06.2025
В Красноярске задержали водителя скорой помощи, лишенного прав
Лишенного прав водителя скорой медицинской помощи задержали сотрудники ДПС в Красноярске, водитель выдал себя неадекватным поведением на дороге, сообщает в... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:47:00+03:00
2025-06-04T14:47:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 4 июн – РИА Новости. Лишенного прав водителя скорой медицинской помощи задержали сотрудники ДПС в Красноярске, водитель выдал себя неадекватным поведением на дороге, сообщает в среду краевой главк МВД. По данным ведомства, в среду на улице Аэровокзальная в Красноярске экипаж ДПС остановил автомобиль скорой медицинской помощи, информацию о котором передали операторы системы "Безопасный город", сообщив о странном поведении водителя на дороге. "При проверке автополицейскими было установлено, что водитель, мужчина 1982 года рождения, ранее неоднократно был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения. На сегодняшний день водитель не имел права управлять автомобилем", - говорится в сообщении. В полицейском главке уточняют, что машина скорой помощи принадлежит юридическому лицу, зарегистрированному в другом регионе. Медицинских работников в момент остановки и задержания водителя в автомобиле не было.
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происшествия, красноярск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Красноярске задержали водителя скорой помощи, лишенного прав

МВД: в Красноярске задержали водителя скорой без прав, он вел себя неадекватно

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 4 июн – РИА Новости. Лишенного прав водителя скорой медицинской помощи задержали сотрудники ДПС в Красноярске, водитель выдал себя неадекватным поведением на дороге, сообщает в среду краевой главк МВД.
По данным ведомства, в среду на улице Аэровокзальная в Красноярске экипаж ДПС остановил автомобиль скорой медицинской помощи, информацию о котором передали операторы системы "Безопасный город", сообщив о странном поведении водителя на дороге.
"При проверке автополицейскими было установлено, что водитель, мужчина 1982 года рождения, ранее неоднократно был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения. На сегодняшний день водитель не имел права управлять автомобилем", - говорится в сообщении.
В полицейском главке уточняют, что машина скорой помощи принадлежит юридическому лицу, зарегистрированному в другом регионе. Медицинских работников в момент остановки и задержания водителя в автомобиле не было.
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ПроисшествияКрасноярскРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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