https://ria.ru/20250604/zaderzhanie-2020865216.html
В Красноярске задержали водителя скорой помощи, лишенного прав
В Красноярске задержали водителя скорой помощи, лишенного прав - РИА Новости, 04.06.2025
В Красноярске задержали водителя скорой помощи, лишенного прав
Лишенного прав водителя скорой медицинской помощи задержали сотрудники ДПС в Красноярске, водитель выдал себя неадекватным поведением на дороге, сообщает в... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:47:00+03:00
2025-06-04T14:47:00+03:00
2025-06-04T14:47:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
КРАСНОЯРСК, 4 июн – РИА Новости. Лишенного прав водителя скорой медицинской помощи задержали сотрудники ДПС в Красноярске, водитель выдал себя неадекватным поведением на дороге, сообщает в среду краевой главк МВД. По данным ведомства, в среду на улице Аэровокзальная в Красноярске экипаж ДПС остановил автомобиль скорой медицинской помощи, информацию о котором передали операторы системы "Безопасный город", сообщив о странном поведении водителя на дороге. "При проверке автополицейскими было установлено, что водитель, мужчина 1982 года рождения, ранее неоднократно был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения. На сегодняшний день водитель не имел права управлять автомобилем", - говорится в сообщении. В полицейском главке уточняют, что машина скорой помощи принадлежит юридическому лицу, зарегистрированному в другом регионе. Медицинских работников в момент остановки и задержания водителя в автомобиле не было.
https://ria.ru/20250531/peterburg-2020133107.html
красноярск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Красноярске задержали водителя скорой помощи, лишенного прав
МВД: в Красноярске задержали водителя скорой без прав, он вел себя неадекватно