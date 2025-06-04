https://ria.ru/20250604/zaderzhanie-2020865216.html

В Красноярске задержали водителя скорой помощи, лишенного прав

В Красноярске задержали водителя скорой помощи, лишенного прав - РИА Новости, 04.06.2025

В Красноярске задержали водителя скорой помощи, лишенного прав

Лишенного прав водителя скорой медицинской помощи задержали сотрудники ДПС в Красноярске, водитель выдал себя неадекватным поведением на дороге, сообщает в... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:47:00+03:00

2025-06-04T14:47:00+03:00

2025-06-04T14:47:00+03:00

происшествия

красноярск

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОЯРСК, 4 июн – РИА Новости. Лишенного прав водителя скорой медицинской помощи задержали сотрудники ДПС в Красноярске, водитель выдал себя неадекватным поведением на дороге, сообщает в среду краевой главк МВД. По данным ведомства, в среду на улице Аэровокзальная в Красноярске экипаж ДПС остановил автомобиль скорой медицинской помощи, информацию о котором передали операторы системы "Безопасный город", сообщив о странном поведении водителя на дороге. "При проверке автополицейскими было установлено, что водитель, мужчина 1982 года рождения, ранее неоднократно был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения. На сегодняшний день водитель не имел права управлять автомобилем", - говорится в сообщении. В полицейском главке уточняют, что машина скорой помощи принадлежит юридическому лицу, зарегистрированному в другом регионе. Медицинских работников в момент остановки и задержания водителя в автомобиле не было.

https://ria.ru/20250531/peterburg-2020133107.html

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происшествия, красноярск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)