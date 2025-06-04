https://ria.ru/20250604/zabajkale-2020830976.html

Главу села в Забайкалье заподозрили в хищении бюджетных средств

Главу села в Забайкалье заподозрили в хищении бюджетных средств - РИА Новости, 04.06.2025

Главу села в Забайкалье заподозрили в хищении бюджетных средств

Главу села Новая Кука в Забайкальском крае задержали по подозрению в хищении бюджетных средств после обращения местных жителей, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:18:00+03:00

2025-06-04T12:18:00+03:00

2025-06-04T12:18:00+03:00

происшествия

забайкальский край

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Главу села Новая Кука в Забайкальском крае задержали по подозрению в хищении бюджетных средств после обращения местных жителей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона Евгений Синельников. По его словам, прокуратура и полиция совместно проверили соблюдение бюджетного законодательства в администрации сельского поселения "Новокукинское" после обращения местных жителей. "Установлено, что глава поселения под видом законной деятельности, пользуясь своим служебным положением, обманным путём неоднократно совершала хищение бюджетных средств. Уголовное дело по трём эпизодам мошенничества возбудили по результатам проверки", - сообщил Синельников. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры, добавил собеседник.

https://ria.ru/20250603/sk-2020753877.html

забайкальский край

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происшествия, забайкальский край