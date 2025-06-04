https://ria.ru/20250604/yug-2020846480.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 04.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, украинские войска потеряли за сутки до 250 военнослужащих и шесть орудий... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:25:00+03:00

2025-06-04T13:25:00+03:00

2025-06-04T13:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

константиновка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, украинские войска потеряли за сутки до 250 военнослужащих и шесть орудий артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Северск, Приволье, Никифоровка, Серебрянка, Переездное, Константиновка, Иванополье и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.Также уточняется, что уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

константиновка

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северск, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)