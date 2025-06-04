https://ria.ru/20250604/yemen-2020773023.html

Лидер Йемена анонсировал продолжение контактов с Россией

Лидер Йемена анонсировал продолжение контактов с Россией - РИА Новости, 04.06.2025

Лидер Йемена анонсировал продолжение контактов с Россией

Глава руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими после визита в Москву анонсировал в интервью РИА Новости продолжение контактов с РФ на... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T04:07:00+03:00

2025-06-04T04:07:00+03:00

2025-06-04T04:13:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Глава руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими после визита в Москву анонсировал в интервью РИА Новости продолжение контактов с РФ на российско-арабском саммите, который состоится в октябре."Есть много вопросов, которые мы продолжим обсуждать через заинтересованные стороны на полях предстоящего российско-арабского саммита в октябре", - сказал Аль-Алими.Лидер Йемена также выразил надежду, что его недавний визит в Россию придаст мощный импульс двусторонним отношениям."Этот визит станет мощным импульсом для отношений между двумя странами", - добавил он.На прошлой неделе лидер Йемена посетил Россию с официальным визитом и 28 мая встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250528/putin-2019578922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

йемен, россия, в мире, рашад мухаммед аль-алими, владимир путин, москва