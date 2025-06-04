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Лидер Йемена рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным
Лидер Йемена рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным - РИА Новости, 04.06.2025
Лидер Йемена рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным
Глава руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил в интервью РИА Новости, что в ходе состоявшейся несколько дней назад встречи с... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T03:10:00+03:00
2025-06-04T03:10:00+03:00
2025-06-04T03:13:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Глава руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил в интервью РИА Новости, что в ходе состоявшейся несколько дней назад встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудил сотрудничество в сфере безопасности и политики.На прошлой неделе лидер Йемена посетил Россию с официальным визитом и 28 мая встретился в Кремле с Путиным."Встреча с президентом Владимиром Путиным была важной. Мы обсуждали перспективы сотрудничества в сферах политики, экономики и безопасности, а также события в Йемене и необходимую роль России в поддержке усилий для прекращения войны, развязанной хуситами", - сказал Аль-Алими.Он подчеркнул, что визит состоялся в рамках стремления руководящего президентского совета к укреплению "исторических отношений" между Йеменом и Российской Федерацией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
йемен, владимир путин, в мире, рашад мухаммед аль-алими, россия
Йемен, Владимир Путин, В мире, Рашад Мухаммед Аль-Алими, Россия
Лидер Йемена рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным
Лидер Йемена заявил, что обсудил с Путиным сотрудничество в сфере безопасности