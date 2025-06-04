Рейтинг@Mail.ru
Лидер Йемена рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 04.06.2025 (обновлено: 03:13 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/yemen-2020769664.html
Лидер Йемена рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным
Лидер Йемена рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным - РИА Новости, 04.06.2025
Лидер Йемена рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным
Глава руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил в интервью РИА Новости, что в ходе состоявшейся несколько дней назад встречи с... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T03:10:00+03:00
2025-06-04T03:13:00+03:00
йемен
владимир путин
в мире
рашад мухаммед аль-алими
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019583421_0:339:3039:2048_1920x0_80_0_0_97b52afde8416e45f0860fe46d64823f.jpg
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Глава руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил в интервью РИА Новости, что в ходе состоявшейся несколько дней назад встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудил сотрудничество в сфере безопасности и политики.На прошлой неделе лидер Йемена посетил Россию с официальным визитом и 28 мая встретился в Кремле с Путиным."Встреча с президентом Владимиром Путиным была важной. Мы обсуждали перспективы сотрудничества в сферах политики, экономики и безопасности, а также события в Йемене и необходимую роль России в поддержке усилий для прекращения войны, развязанной хуситами", - сказал Аль-Алими.Он подчеркнул, что визит состоялся в рамках стремления руководящего президентского совета к укреплению "исторических отношений" между Йеменом и Российской Федерацией.
https://ria.ru/20250528/putin-2019578922.html
https://ria.ru/20250528/yemen-2019578523.html
йемен
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019583421_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_27b0bcb478736575bd2eaa9914c92054.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
йемен, владимир путин, в мире, рашад мухаммед аль-алими, россия
Йемен, Владимир Путин, В мире, Рашад Мухаммед Аль-Алими, Россия
Лидер Йемена рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным

Лидер Йемена заявил, что обсудил с Путиным сотрудничество в сфере безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Глава руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил в интервью РИА Новости, что в ходе состоявшейся несколько дней назад встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудил сотрудничество в сфере безопасности и политики.
На прошлой неделе лидер Йемена посетил Россию с официальным визитом и 28 мая встретился в Кремле с Путиным.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Путин рассчитывает на возобновление работы межправкомиссии России и Йемена
28 мая, 15:57
"Встреча с президентом Владимиром Путиным была важной. Мы обсуждали перспективы сотрудничества в сферах политики, экономики и безопасности, а также события в Йемене и необходимую роль России в поддержке усилий для прекращения войны, развязанной хуситами", - сказал Аль-Алими.
Он подчеркнул, что визит состоялся в рамках стремления руководящего президентского совета к укреплению "исторических отношений" между Йеменом и Российской Федерацией.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Россия не обсуждает с США усилия по поддержке Йемена, заявили в Кремле
28 мая, 15:57
 
ЙеменВладимир ПутинВ миреРашад Мухаммед Аль-АлимиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала