https://ria.ru/20250604/yemen-2020769664.html

Лидер Йемена рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным

Лидер Йемена рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным - РИА Новости, 04.06.2025

Лидер Йемена рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным

Глава руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил в интервью РИА Новости, что в ходе состоявшейся несколько дней назад встречи с... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T03:10:00+03:00

2025-06-04T03:10:00+03:00

2025-06-04T03:13:00+03:00

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владимир путин

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рашад мухаммед аль-алими

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Глава руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил в интервью РИА Новости, что в ходе состоявшейся несколько дней назад встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудил сотрудничество в сфере безопасности и политики.На прошлой неделе лидер Йемена посетил Россию с официальным визитом и 28 мая встретился в Кремле с Путиным."Встреча с президентом Владимиром Путиным была важной. Мы обсуждали перспективы сотрудничества в сферах политики, экономики и безопасности, а также события в Йемене и необходимую роль России в поддержке усилий для прекращения войны, развязанной хуситами", - сказал Аль-Алими.Он подчеркнул, что визит состоялся в рамках стремления руководящего президентского совета к укреплению "исторических отношений" между Йеменом и Российской Федерацией.

https://ria.ru/20250528/putin-2019578922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

йемен, владимир путин, в мире, рашад мухаммед аль-алими, россия