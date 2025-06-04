https://ria.ru/20250604/yemen-2020763335.html

Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион

Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион - РИА Новости, 04.06.2025

Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле, которая... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T00:32:00+03:00

2025-06-04T00:32:00+03:00

2025-06-04T00:35:00+03:00

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ДОХА, 4 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле, которая помешала приземлиться военно-транспортному самолёту США. Об этом заявил в эфире телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа."Мы провели уникальное военное нападение на аэропорт Лод в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина 2", - сказал представитель хуситов Яхья Сариа."Операция помешала военному-транспортному самолету США приземлиться в аэропорту Лод второй день подряд", - добавил он.Хуситы на протяжении последней неделе почти каждый день совершают атаки на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Ранее они заявили в ответ на усиление военной операции в секторе Газа, что вводят блокаду аэропорта Бен-Гурион и предупреждают авиакомпании прекратить туда полеты из соображений безопасности.

https://ria.ru/20250603/izrail-2020754051.html

https://ria.ru/20250527/khusity-2019316380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ансар алла