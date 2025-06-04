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Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион - РИА Новости, 04.06.2025
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00:32 04.06.2025 (обновлено: 00:35 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/yemen-2020763335.html
Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион
Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион - РИА Новости, 04.06.2025
Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле, которая... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T00:32:00+03:00
2025-06-04T00:35:00+03:00
в мире
йемен
израиль
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ансар алла
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ДОХА, 4 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле, которая помешала приземлиться военно-транспортному самолёту США. Об этом заявил в эфире телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа."Мы провели уникальное военное нападение на аэропорт Лод в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина 2", - сказал представитель хуситов Яхья Сариа."Операция помешала военному-транспортному самолету США приземлиться в аэропорту Лод второй день подряд", - добавил он.Хуситы на протяжении последней неделе почти каждый день совершают атаки на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Ранее они заявили в ответ на усиление военной операции в секторе Газа, что вводят блокаду аэропорта Бен-Гурион и предупреждают авиакомпании прекратить туда полеты из соображений безопасности.
https://ria.ru/20250603/izrail-2020754051.html
https://ria.ru/20250527/khusity-2019316380.html
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в мире, йемен, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ансар алла
В мире, Йемен, Израиль, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Ансар Алла
Хуситы заявили о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион

Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Израиле, где приземлялся самолет ВВС США

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 4 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле, которая помешала приземлиться военно-транспортному самолёту США. Об этом заявил в эфире телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа.
"Мы провели уникальное военное нападение на аэропорт Лод в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина 2", - сказал представитель хуситов Яхья Сариа.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Израиль заявил о перехвате ракеты, запущенной хуситами
Вчера, 22:33
"Операция помешала военному-транспортному самолету США приземлиться в аэропорту Лод второй день подряд", - добавил он.
Хуситы на протяжении последней неделе почти каждый день совершают атаки на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Ранее они заявили в ответ на усиление военной операции в секторе Газа, что вводят блокаду аэропорта Бен-Гурион и предупреждают авиакомпании прекратить туда полеты из соображений безопасности.
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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В миреЙеменИзраильСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуАнсар Алла
 
 
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