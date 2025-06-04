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Посольству Японии заявлен протест из-за стрельб близ границ России
Посольству Японии заявлен протест из-за стрельб близ границ России - РИА Новости, 04.06.2025
Посольству Японии заявлен протест из-за стрельб близ границ России
Посольству Японии в Москве выразили протест из-за тренировочных стрельб около российской границы, говорится в заявлении МИД России. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:16:00+03:00
2025-06-04T18:16:00+03:00
2025-06-04T19:06:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Посольству Японии в Москве выразили протест из-за тренировочных стрельб около российской границы, говорится в заявлении МИД России."Заявлен решительный протест в связи с проведением 23 мая в открытом море в 18,5 километра к северо-востоку от мыса Сирэтоко (остров Хоккайдо) тренировочных стрельб с участием патрульного катера "Кавагири" Управления безопасности на море Японии без заблаговременного оповещения иностранных кораблей и судов", — указали в ведомстве.Там отметили, что подобные действия нарушают международное право, создают опасную ситуацию для гражданских судов и категорически неприемлемы. Москва потребовала от Токио разъяснить суть произошедшего и принять меры по недопущению таких инцидентов в будущем.Замглавы МИД Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акирой Муто заявил о беспрецедентно низком падении уровня отношений двух стран. Возобновить диалог поможет только отказ Токио от враждебного курса против России из-за ситуации вокруг Украины, добавили в министерстве.
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в мире, россия, япония, москва, андрей руденко, акира муто
В мире, Россия, Япония, Москва, Андрей Руденко, Акира Муто
Посольству Японии заявлен протест из-за стрельб близ границ России
МИД заявил протест посольству Японии из-за тренировочных стрельб у границ РФ