https://ria.ru/20250604/yaponiya-2020938496.html

Посольству Японии заявлен протест из-за стрельб близ границ России

Посольству Японии заявлен протест из-за стрельб близ границ России - РИА Новости, 04.06.2025

Посольству Японии заявлен протест из-за стрельб близ границ России

Посольству Японии в Москве выразили протест из-за тренировочных стрельб около российской границы, говорится в заявлении МИД России. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:16:00+03:00

2025-06-04T18:16:00+03:00

2025-06-04T19:06:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Посольству Японии в Москве выразили протест из-за тренировочных стрельб около российской границы, говорится в заявлении МИД России."Заявлен решительный протест в связи с проведением 23 мая в открытом море в 18,5 километра к северо-востоку от мыса Сирэтоко (остров Хоккайдо) тренировочных стрельб с участием патрульного катера "Кавагири" Управления безопасности на море Японии без заблаговременного оповещения иностранных кораблей и судов", — указали в ведомстве.Там отметили, что подобные действия нарушают международное право, создают опасную ситуацию для гражданских судов и категорически неприемлемы. Москва потребовала от Токио разъяснить суть произошедшего и принять меры по недопущению таких инцидентов в будущем.Замглавы МИД Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акирой Муто заявил о беспрецедентно низком падении уровня отношений двух стран. Возобновить диалог поможет только отказ Токио от враждебного курса против России из-за ситуации вокруг Украины, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20250529/putin-2019853886.html

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