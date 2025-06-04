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Раздел в "Яндекс Go" поможет распределить транспортную нагрузку в городах - РИА Новости, 04.06.2025
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17:50 04.06.2025 (обновлено: 18:14 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/yandeks-2020929118.html
Раздел в "Яндекс Go" поможет распределить транспортную нагрузку в городах
Раздел в "Яндекс Go" поможет распределить транспортную нагрузку в городах - РИА Новости, 04.06.2025
Раздел в "Яндекс Go" поможет распределить транспортную нагрузку в городах
"Яндекс Go" запустил новый раздел в приложении, позволяющий строить комбинированные маршруты на различных видах транспорта, что поможет сдержать рост цен на... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:50:00+03:00
2025-06-04T18:14:00+03:00
яндекс
транспорт
дороги
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Яндекс Go" запустил новый раздел в приложении, позволяющий строить комбинированные маршруты на различных видах транспорта, что поможет сдержать рост цен на такси и перераспределить нагрузку на пассажиропоток, сообщили в пресс-службе сервиса."В "Яндекс Go" заработал "Хаб" - новый раздел, который поможет быстро планировать и совершать поездки по городу разными способами. Теперь пользователи смогут в одном окне строить и сравнивать маршруты на разных видах транспорта, не переключаясь между вкладками и приложениями. А затем выбирать самый удобный, выгодный и комфортный вариант", - говорится в сообщении.Выбрав подходящий вариант, пользователи сразу могут заказать в "Хабе" такси, взять каршеринг или арендовать самокат без необходимости переходить в другие сервисы. При этом алгоритмы учитывают расстояние, время в пути, загруженность дорог, пересадки и стоимость проезда."В дальнейшем "Хаб" начнет строить и мультимодальные маршруты, где будут сочетаться общественный транспорт и сервисы "Яндекс Go"... Кроме того, до конца 2025 года в "Яндекс Go" появится возможность купить абонемент на проезд, пополнить физические транспортные карты и выпустить виртуальные", - уточнили в пресс-службе.Там добавили, что по данным за первый квартал 2025 года, 74% горожан за месяц используют как минимум два вида транспорта. Из них 54% выбирают три и более вида, а 34% - четыре и более видов транспорта. Лишь 22% населения используют только один вид транспорта.Решение позволит сдержать рост цен на такси и перераспределить нагрузку на пассажиропоток в городах, пояснил генеральный директор "Яндекс Такси" Александр Аникин."Хотим, чтобы люди приходили в Go не столько за конкретным видом транспорта, сколько за решением задачи — добраться из точки А в точку Б; чтобы в будущем половина посетителей интересовались альтернативами такси, а треть — ими пользовались. … если мы перераспределим поток, [цена] будет расти медленнее", — отметил Аникин.
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яндекс, транспорт, дороги
Яндекс, Транспорт, Дороги
Раздел в "Яндекс Go" поможет распределить транспортную нагрузку в городах

Раздел "Хаб" в "Яндекс Go" поможет распределить транспортную нагрузку в городах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРейс "Электробус инноваций" по Садовому кольцу в Москве
Рейс Электробус инноваций по Садовому кольцу в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Рейс "Электробус инноваций" по Садовому кольцу в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Яндекс Go" запустил новый раздел в приложении, позволяющий строить комбинированные маршруты на различных видах транспорта, что поможет сдержать рост цен на такси и перераспределить нагрузку на пассажиропоток, сообщили в пресс-службе сервиса.
"В "Яндекс Go" заработал "Хаб" - новый раздел, который поможет быстро планировать и совершать поездки по городу разными способами. Теперь пользователи смогут в одном окне строить и сравнивать маршруты на разных видах транспорта, не переключаясь между вкладками и приложениями. А затем выбирать самый удобный, выгодный и комфортный вариант", - говорится в сообщении.
Выбрав подходящий вариант, пользователи сразу могут заказать в "Хабе" такси, взять каршеринг или арендовать самокат без необходимости переходить в другие сервисы. При этом алгоритмы учитывают расстояние, время в пути, загруженность дорог, пересадки и стоимость проезда.
"В дальнейшем "Хаб" начнет строить и мультимодальные маршруты, где будут сочетаться общественный транспорт и сервисы "Яндекс Go"... Кроме того, до конца 2025 года в "Яндекс Go" появится возможность купить абонемент на проезд, пополнить физические транспортные карты и выпустить виртуальные", - уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что по данным за первый квартал 2025 года, 74% горожан за месяц используют как минимум два вида транспорта. Из них 54% выбирают три и более вида, а 34% - четыре и более видов транспорта. Лишь 22% населения используют только один вид транспорта.
Решение позволит сдержать рост цен на такси и перераспределить нагрузку на пассажиропоток в городах, пояснил генеральный директор "Яндекс Такси" Александр Аникин.
"Хотим, чтобы люди приходили в Go не столько за конкретным видом транспорта, сколько за решением задачи — добраться из точки А в точку Б; чтобы в будущем половина посетителей интересовались альтернативами такси, а треть — ими пользовались. … если мы перераспределим поток, [цена] будет расти медленнее", — отметил Аникин.
Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В "Яндекс Go" теперь можно увидеть, из чего складывается цена на такси
3 декабря 2024, 13:28
 
ЯндексТранспортДороги
 
 
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