https://ria.ru/20250604/yandeks-2020929118.html

Раздел в "Яндекс Go" поможет распределить транспортную нагрузку в городах

Раздел в "Яндекс Go" поможет распределить транспортную нагрузку в городах - РИА Новости, 04.06.2025

Раздел в "Яндекс Go" поможет распределить транспортную нагрузку в городах

"Яндекс Go" запустил новый раздел в приложении, позволяющий строить комбинированные маршруты на различных видах транспорта, что поможет сдержать рост цен на... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:50:00+03:00

2025-06-04T17:50:00+03:00

2025-06-04T18:14:00+03:00

яндекс

транспорт

дороги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020937341_0:292:3122:2048_1920x0_80_0_0_0c78174a2c0469966abe9ae0a74004b8.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Яндекс Go" запустил новый раздел в приложении, позволяющий строить комбинированные маршруты на различных видах транспорта, что поможет сдержать рост цен на такси и перераспределить нагрузку на пассажиропоток, сообщили в пресс-службе сервиса."В "Яндекс Go" заработал "Хаб" - новый раздел, который поможет быстро планировать и совершать поездки по городу разными способами. Теперь пользователи смогут в одном окне строить и сравнивать маршруты на разных видах транспорта, не переключаясь между вкладками и приложениями. А затем выбирать самый удобный, выгодный и комфортный вариант", - говорится в сообщении.Выбрав подходящий вариант, пользователи сразу могут заказать в "Хабе" такси, взять каршеринг или арендовать самокат без необходимости переходить в другие сервисы. При этом алгоритмы учитывают расстояние, время в пути, загруженность дорог, пересадки и стоимость проезда."В дальнейшем "Хаб" начнет строить и мультимодальные маршруты, где будут сочетаться общественный транспорт и сервисы "Яндекс Go"... Кроме того, до конца 2025 года в "Яндекс Go" появится возможность купить абонемент на проезд, пополнить физические транспортные карты и выпустить виртуальные", - уточнили в пресс-службе.Там добавили, что по данным за первый квартал 2025 года, 74% горожан за месяц используют как минимум два вида транспорта. Из них 54% выбирают три и более вида, а 34% - четыре и более видов транспорта. Лишь 22% населения используют только один вид транспорта.Решение позволит сдержать рост цен на такси и перераспределить нагрузку на пассажиропоток в городах, пояснил генеральный директор "Яндекс Такси" Александр Аникин."Хотим, чтобы люди приходили в Go не столько за конкретным видом транспорта, сколько за решением задачи — добраться из точки А в точку Б; чтобы в будущем половина посетителей интересовались альтернативами такси, а треть — ими пользовались. … если мы перераспределим поток, [цена] будет расти медленнее", — отметил Аникин.

https://ria.ru/20241203/yandeks-1987082369.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

яндекс, транспорт, дороги