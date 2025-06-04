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В Кремле рассказали о взрыве у Крымского моста

В Кремле рассказали о взрыве у Крымского моста - РИА Новости, 04.06.2025

В Кремле рассказали о взрыве у Крымского моста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, отметив, что повреждений нет. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:01:00+03:00

2025-06-04T13:01:00+03:00

2025-06-04T15:20:00+03:00

крымский мост

происшествия

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

украина

россия

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, отметив, что повреждений нет."Ну взрыв действительно был. Ничего не повреждено, мост работает", — сказал Песков журналистам, комментируя заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке на Крымский мост.Во вторник телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту сообщал, что движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Сообщение о приостановке движения поступило 3 июня в 15:23 мск.

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крымский мост, происшествия, дмитрий песков, украина, россия