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В Кремле рассказали о взрыве у Крымского моста - РИА Новости, 04.06.2025
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13:01 04.06.2025 (обновлено: 15:20 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/vzryv--2020840368.html
В Кремле рассказали о взрыве у Крымского моста
В Кремле рассказали о взрыве у Крымского моста - РИА Новости, 04.06.2025
В Кремле рассказали о взрыве у Крымского моста
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, отметив, что повреждений нет. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:01:00+03:00
2025-06-04T15:20:00+03:00
крымский мост
происшествия
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
россия
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, отметив, что повреждений нет."Ну взрыв действительно был. Ничего не повреждено, мост работает", — сказал Песков журналистам, комментируя заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке на Крымский мост.Во вторник телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту сообщал, что движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Сообщение о приостановке движения поступило 3 июня в 15:23 мск.
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крымский мост, происшествия, дмитрий песков, украина, россия
Крымский мост, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Украина, Россия
В Кремле рассказали о взрыве у Крымского моста

Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, отметив, что повреждений нет

© Иллюстрация РИА НовостиКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Иллюстрация РИА Новости
Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, отметив, что повреждений нет.
"Ну взрыв действительно был. Ничего не повреждено, мост работает", — сказал Песков журналистам, комментируя заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке на Крымский мост.
Во вторник телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту сообщал, что движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Сообщение о приостановке движения поступило 3 июня в 15:23 мск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКрымский мостПроисшествияДмитрий ПесковУкраинаРоссия
 
 
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