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Мединский рассказал о взаимодействии с Украиной после переговоров - РИА Новости, 04.06.2025
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16:44 04.06.2025 (обновлено: 16:59 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/vzaimodeystvie-2020895259.html
Мединский рассказал о взаимодействии с Украиной после переговоров
Мединский рассказал о взаимодействии с Украиной после переговоров - РИА Новости, 04.06.2025
Мединский рассказал о взаимодействии с Украиной после переговоров
Помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе совещания с главой государева доложил, что по всем гуманитарным акциям с Украиной налажено взаимодействие после РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:44:00+03:00
2025-06-04T16:59:00+03:00
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
украина
стамбул
владимир мединский
россия
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе совещания с главой государева доложил, что по всем гуманитарным акциям с Украиной налажено взаимодействие после прошедших переговоров в Стамбуле."По всем, Владимир Владимирович, гуманитарным акциям налажен эффективный канал взаимодействия", - сказал Мединский на совещании, докладывая об итогах прошедших в Стамбуле в понедельник российско-украинских переговоров.
https://ria.ru/20250604/ukraina-2020863042.html
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, украина, стамбул, владимир мединский, россия, в мире
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Россия, В мире
Мединский рассказал о взаимодействии с Украиной после переговоров

Мединский: РФ наладила с Украиной взаимодействие по гуманитарным вопросам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе совещания с главой государева доложил, что по всем гуманитарным акциям с Украиной налажено взаимодействие после прошедших переговоров в Стамбуле.
"По всем, Владимир Владимирович, гуманитарным акциям налажен эффективный канал взаимодействия", - сказал Мединский на совещании, докладывая об итогах прошедших в Стамбуле в понедельник российско-украинских переговоров.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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Вчера, 14:40
 
Второй раунд переговоров России и Украины в СтамбулеУкраинаСтамбулВладимир МединскийРоссияВ мире
 
 
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