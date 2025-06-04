https://ria.ru/20250604/vzaimodeystvie-2020895259.html
Мединский рассказал о взаимодействии с Украиной после переговоров
Мединский рассказал о взаимодействии с Украиной после переговоров - РИА Новости, 04.06.2025
Мединский рассказал о взаимодействии с Украиной после переговоров
Помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе совещания с главой государева доложил, что по всем гуманитарным акциям с Украиной налажено взаимодействие после РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:44:00+03:00
2025-06-04T16:44:00+03:00
2025-06-04T16:59:00+03:00
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе совещания с главой государева доложил, что по всем гуманитарным акциям с Украиной налажено взаимодействие после прошедших переговоров в Стамбуле."По всем, Владимир Владимирович, гуманитарным акциям налажен эффективный канал взаимодействия", - сказал Мединский на совещании, докладывая об итогах прошедших в Стамбуле в понедельник российско-украинских переговоров.
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, украина, стамбул, владимир мединский, россия, в мире
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Россия, В мире
Мединский рассказал о взаимодействии с Украиной после переговоров
Мединский: РФ наладила с Украиной взаимодействие по гуманитарным вопросам