https://ria.ru/20250604/vzaimodeystvie-2020895259.html

Мединский рассказал о взаимодействии с Украиной после переговоров

Мединский рассказал о взаимодействии с Украиной после переговоров - РИА Новости, 04.06.2025

Мединский рассказал о взаимодействии с Украиной после переговоров

Помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе совещания с главой государева доложил, что по всем гуманитарным акциям с Украиной налажено взаимодействие после РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:44:00+03:00

2025-06-04T16:44:00+03:00

2025-06-04T16:59:00+03:00

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

украина

стамбул

владимир мединский

россия

в мире

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе совещания с главой государева доложил, что по всем гуманитарным акциям с Украиной налажено взаимодействие после прошедших переговоров в Стамбуле."По всем, Владимир Владимирович, гуманитарным акциям налажен эффективный канал взаимодействия", - сказал Мединский на совещании, докладывая об итогах прошедших в Стамбуле в понедельник российско-украинских переговоров.

https://ria.ru/20250604/ukraina-2020863042.html

украина

стамбул

россия

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, украина, стамбул, владимир мединский, россия, в мире