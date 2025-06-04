https://ria.ru/20250604/vymogatelstvo-2020858158.html

В Калининграде задержали людей по подозрению в вымогательстве у бойцов СВО

В Калининграде задержали людей по подозрению в вымогательстве у бойцов СВО - РИА Новости, 04.06.2025

В Калининграде задержали людей по подозрению в вымогательстве у бойцов СВО

Шесть человек, в том числе адвокат, задержаны в Калининграде по подозрению вымогательстве денег и имущества у участников СВО, сообщает пресс-служба УФСБ по... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:17:00+03:00

2025-06-04T14:17:00+03:00

2025-06-04T14:41:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 4 июн — РИА Новости. Шесть человек, в том числе адвокат, задержаны в Калининграде по подозрению вымогательстве денег и имущества у участников СВО, сообщает пресс-служба УФСБ по Калининградской области. Отмечается, что пресечена противоправная деятельность орггруппы, которая вымогала деньги, автомобили и недвижимое имущество у военнослужащих-участников СВО, "применяя к ним насилие и незаконное удержание". "Возбуждено уголовное дело в отношении организованной группы лиц в составе шести жителей региона 1972-1999 года рождения, в том числе адвоката Адвокатской палаты Калининградской области, подозреваемых в совершении ряда преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б", части 3 статьи 163 УК России (вымогательство)", - говорится в сообщении. Уточняется, что у фигурантов изъяты цифровые устройства, предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также свидетельствующие об их причастности к незаконному обороту компьютерной информации, организации заказных поджогов имущества и иных преступлений против личности. "Задержанные заключены под стражу", - добавили в пресс-службе. Дело возбуждено Военным следственным управлением СК РФ по Балтийскому флоту на основании материалов УФСБ. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250603/delo-2020611286.html

https://ria.ru/20250409/kriminal-2010044880.html

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Задержание в Калининграде подозреваемых в вымогательстве у участников СВО Шесть человек, в том числе адвокат, задержаны в Калининграде по подозрению в вымогательстве у участников СВО, сообщили в УФСБ региона. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. 2025-06-04T14:17 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, россия, калининград, общество