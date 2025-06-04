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ВТБ поддержал запуск нового завода в Рязанской области

ВТБ поддержал запуск нового завода в Рязанской области - РИА Новости, 04.06.2025

ВТБ поддержал запуск нового завода в Рязанской области

Новый мясоперерабатывающий комбинат "Кораблинский" начал работу в Рязанской области, производство запущено при поддержке ВТБ, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T19:30:00+03:00

2025-06-04T19:30:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Новый мясоперерабатывающий комбинат "Кораблинский" начал работу в Рязанской области, производство запущено при поддержке ВТБ, сообщает пресс-служба банка. В рамках инвестиционного финансирования предприятию предоставили кредит на 3,2 миллиарда рублей сроком на 12 лет по программе льготного кредитования предприятий АПК Минсельхоза РФ. МПК "Кораблинский" входит в Русскую аграрную группу. Новый цех замыкает производственную систему животноводства в холдинге. Он будет оснащен автоматической линией по переработке свиней производительностью 1,2 тысячи голов в сутки с отделением обвалки, изготовления и упаковки кусковых и рубленных полуфабрикатов мощностью до 100% от произведенной свинины. "Для предприятий агропромышленного сектора особенно важна доступность льготного финансирования, так как инвестиционные проекты характеризуются длительным сроком окупаемости. По итогам первого квартала кредитный портфель ВТБ в АПК превышает 480 миллиардов рублей, из них на долю инвестиционных кредитов по льготной программе Минсельхоза РФ приходится почти 40%. Для ВТБ поддержка ключевой отрасли экономики с использованием механизмов господдержки остается одним из приоритетных направлений", — приводит пресс-служба слова члена правления банка Руслана Еременко. Совокупный кредитный портфель ВТБ в Рязанской области составляет 115,3 миллиарда рублей. Из них объем кредитов предприятий среднего и малого бизнеса (СМБ) — 66,9 миллиарда рублей. Доля кредитов АПК и пищевой промышленности в портфеле СМБ составляет 22%. Совокупный портфель привлеченных средств ВТБ в регионе превысил 120 миллиардов рублей, из них портфель привлеченных средств предприятий СМБ — 51,8 миллиарда рублей. Общее количество активных клиентов ВТБ в Рязанской области – 166,8 тысячи физических и юридических лиц, в том числе более 6 тысяч предприятий и предпринимателей. Сеть группы ВТБ в Рязанской области представлена 19 отделениями.

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