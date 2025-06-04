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ВТБ завершил первый этап импортозамещения платформы для финотчетности - РИА Новости, 04.06.2025
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18:11 04.06.2025
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ВТБ завершил первый этап импортозамещения платформы для финотчетности
ВТБ завершил первый этап импортозамещения платформы для финотчетности - РИА Новости, 04.06.2025
ВТБ завершил первый этап импортозамещения платформы для финотчетности
ВТБ завершил первый этап внедрения новой информационной системы ТУРБО производства России вместо Oracle HFM, платформа предназначена для подготовки... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:11:00+03:00
2025-06-04T18:11:00+03:00
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВТБ завершил первый этап внедрения новой информационной системы ТУРБО производства России вместо Oracle HFM, платформа предназначена для подготовки консолидированной МСФО-отчетности, сообщает пресс-служба банка. Проект по импортозамещению реализуется совместно с "Консист Бизнес Групп" (ГК ЛАНСОФТ) и ФОРБС Консалтинг. Проект осуществляется на базе отечественных решений. За это время совместной команде удалось воспроизвести значительную часть процессов модулей Oracle FDMEE, Oracle BI, Financial Reporting, а также создать надстройку, поддерживающую работу с MS Excel и "МойОфис". Все компоненты решения интегрированы со служебными сервисами банка. В ближайших планах — расширенное тестирование разработанной функциональности внутренней командой ВТБ, нагрузочное и функциональное тестирования на максимальном объеме данных, доработки UX-компонентов. "В проекте нам удалось сбалансировать развитие платформы силами вендора с созданием прикладного программного обеспечения, точно отражающего специфику задач банка. Совместная команда обладает глубокой экспертизой и пониманием внутренних процессов", — сказала руководитель финансового департамента Наталья Сурова. В периметр проекта входят более 67 субхолдингов, автоматизация 23 алгоритмов консолидации, обеспечение полного цикла сверки пользователями более 6 тысяч ВГО за два дня. Реализованы инструменты формирования нерегламентированных запросов для анализа данных в разрезе более 135 аналитических справочников, а также многофакторного анализа качества данных. Новая система должна демонстрировать высокую производительность, выполняя полную консолидацию менее чем за 12 минут. Особое внимание уделяется гибкости настройки без программирования, что позволит оперативно вносить изменения, включая расширение аналитических измерений. В проекте задействованы специалисты вендора программного обеспечения ТУРБО "Консист Бизнес Групп", ФОРБС Консалтинг (партнера ТУРБО) и внутренняя команда ВТБ. В состав рабочей группы вошли эксперты, участвовавшие в процессах внедрения и развития текущей информационной системы.
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россия, втб (банк)
Россия, ВТБ (банк)
ВТБ завершил первый этап импортозамещения платформы для финотчетности

В ВТБ завершили этап импортозамещения платформы для финотчетности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка "ВТБ"
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка "ВТБ". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВТБ завершил первый этап внедрения новой информационной системы ТУРБО производства России вместо Oracle HFM, платформа предназначена для подготовки консолидированной МСФО-отчетности, сообщает пресс-служба банка.
Проект по импортозамещению реализуется совместно с "Консист Бизнес Групп" (ГК ЛАНСОФТ) и ФОРБС Консалтинг. Проект осуществляется на базе отечественных решений.
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За это время совместной команде удалось воспроизвести значительную часть процессов модулей Oracle FDMEE, Oracle BI, Financial Reporting, а также создать надстройку, поддерживающую работу с MS Excel и "МойОфис". Все компоненты решения интегрированы со служебными сервисами банка.
В ближайших планах — расширенное тестирование разработанной функциональности внутренней командой ВТБ, нагрузочное и функциональное тестирования на максимальном объеме данных, доработки UX-компонентов.
"В проекте нам удалось сбалансировать развитие платформы силами вендора с созданием прикладного программного обеспечения, точно отражающего специфику задач банка. Совместная команда обладает глубокой экспертизой и пониманием внутренних процессов", — сказала руководитель финансового департамента Наталья Сурова.
В периметр проекта входят более 67 субхолдингов, автоматизация 23 алгоритмов консолидации, обеспечение полного цикла сверки пользователями более 6 тысяч ВГО за два дня. Реализованы инструменты формирования нерегламентированных запросов для анализа данных в разрезе более 135 аналитических справочников, а также многофакторного анализа качества данных. Новая система должна демонстрировать высокую производительность, выполняя полную консолидацию менее чем за 12 минут. Особое внимание уделяется гибкости настройки без программирования, что позволит оперативно вносить изменения, включая расширение аналитических измерений.
В проекте задействованы специалисты вендора программного обеспечения ТУРБО "Консист Бизнес Групп", ФОРБС Консалтинг (партнера ТУРБО) и внутренняя команда ВТБ. В состав рабочей группы вошли эксперты, участвовавшие в процессах внедрения и развития текущей информационной системы.
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