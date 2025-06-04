https://ria.ru/20250604/vtb-2020937103.html

ВТБ завершил первый этап импортозамещения платформы для финотчетности

ВТБ завершил первый этап импортозамещения платформы для финотчетности - РИА Новости, 04.06.2025

ВТБ завершил первый этап импортозамещения платформы для финотчетности

ВТБ завершил первый этап внедрения новой информационной системы ТУРБО производства России вместо Oracle HFM, платформа предназначена для подготовки... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:11:00+03:00

2025-06-04T18:11:00+03:00

2025-06-04T18:11:00+03:00

россия

втб (банк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_0:70:3518:2048_1920x0_80_0_0_33be16995ffed8730629554b26f09e51.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВТБ завершил первый этап внедрения новой информационной системы ТУРБО производства России вместо Oracle HFM, платформа предназначена для подготовки консолидированной МСФО-отчетности, сообщает пресс-служба банка. Проект по импортозамещению реализуется совместно с "Консист Бизнес Групп" (ГК ЛАНСОФТ) и ФОРБС Консалтинг. Проект осуществляется на базе отечественных решений. За это время совместной команде удалось воспроизвести значительную часть процессов модулей Oracle FDMEE, Oracle BI, Financial Reporting, а также создать надстройку, поддерживающую работу с MS Excel и "МойОфис". Все компоненты решения интегрированы со служебными сервисами банка. В ближайших планах — расширенное тестирование разработанной функциональности внутренней командой ВТБ, нагрузочное и функциональное тестирования на максимальном объеме данных, доработки UX-компонентов. "В проекте нам удалось сбалансировать развитие платформы силами вендора с созданием прикладного программного обеспечения, точно отражающего специфику задач банка. Совместная команда обладает глубокой экспертизой и пониманием внутренних процессов", — сказала руководитель финансового департамента Наталья Сурова. В периметр проекта входят более 67 субхолдингов, автоматизация 23 алгоритмов консолидации, обеспечение полного цикла сверки пользователями более 6 тысяч ВГО за два дня. Реализованы инструменты формирования нерегламентированных запросов для анализа данных в разрезе более 135 аналитических справочников, а также многофакторного анализа качества данных. Новая система должна демонстрировать высокую производительность, выполняя полную консолидацию менее чем за 12 минут. Особое внимание уделяется гибкости настройки без программирования, что позволит оперативно вносить изменения, включая расширение аналитических измерений. В проекте задействованы специалисты вендора программного обеспечения ТУРБО "Консист Бизнес Групп", ФОРБС Консалтинг (партнера ТУРБО) и внутренняя команда ВТБ. В состав рабочей группы вошли эксперты, участвовавшие в процессах внедрения и развития текущей информационной системы.

https://ria.ru/20250529/vtb-2019788028.html

https://ria.ru/20250529/vtb-2019784229.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, втб (банк)