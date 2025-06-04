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Гагин оценил назначение Бровди командующим силами БПЛА ВСУ - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:48 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/vsu-2020983970.html
Гагин оценил назначение Бровди командующим силами БПЛА ВСУ
Гагин оценил назначение Бровди командующим силами БПЛА ВСУ - РИА Новости, 04.06.2025
Гагин оценил назначение Бровди командующим силами БПЛА ВСУ
Назначенный командующим сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди демонстративно публиковал ролики убийств мирных жителей и раненых российских бойцов, а... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T23:48:00+03:00
2025-06-04T23:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
ян гагин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Назначенный командующим сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди демонстративно публиковал ролики убийств мирных жителей и раненых российских бойцов, а также позировал с химическими снарядами для беспилотных аппаратов, применяемых ВСУ, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Ранее Владимир Зеленский заявил о назначении командира подразделения БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберта Бровди с позывным "Мадьяр" командующим сил беспилотных систем Украины. "Стоит упомянуть, что "Мадьяр", как и многие другие офицеры ВСУ, скажем, в основном очень часто играет на публику. Стоит вспомнить его позирование на фоне химических боеприпасов, которые он применял и его подразделения применяли на всей линии боевого соприкосновения, где они находились, и его, скажем так, немножко нечистую игру, потому что именно он и его операторы дронов добивали раненых, именно они атаковали гражданских, именно они атаковали в том числе детей, скорые помощи и спасателей", - сказал Гагин. По его мнению, назначение - действительно серьезное событие, так как "Мадьяр" является и специалистом в области применения БПЛА в боевых условиях, и конструктором, и оператором, и автором различных тактик применения дронов. "Он действительно "болеет" беспилотными системами, и ему это нравится. То есть, ждать чего-то хорошего от этого человека после этого назначения вряд ли стоит. Ну и отдельно, конечно, стоит сказать, что это назначение приведет к повышению интенсивности работы беспилотных систем сейчас на линии боевых соприкосновений, потому что на эту должность пришел реальный специалист", - пояснил собеседник агентства. Гагин напомнил, что год назад, 19 июня 2024 года, получил ранения из-за атаки БПЛА. По его словам, это был беспилотник "птиц Мадьяра", и помимо осколочного ранения он получил химические ожоги.
https://ria.ru/20250309/ekspert-2003932974.html
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украина, ян гагин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ян Гагин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Гагин оценил назначение Бровди командующим силами БПЛА ВСУ

Гагин: Бровди демонстративно публиковал видео убийств мирных жителей и раненых

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Назначенный командующим сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди демонстративно публиковал ролики убийств мирных жителей и раненых российских бойцов, а также позировал с химическими снарядами для беспилотных аппаратов, применяемых ВСУ, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
Ранее Владимир Зеленский заявил о назначении командира подразделения БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберта Бровди с позывным "Мадьяр" командующим сил беспилотных систем Украины.
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"Стоит упомянуть, что "Мадьяр", как и многие другие офицеры ВСУ, скажем, в основном очень часто играет на публику. Стоит вспомнить его позирование на фоне химических боеприпасов, которые он применял и его подразделения применяли на всей линии боевого соприкосновения, где они находились, и его, скажем так, немножко нечистую игру, потому что именно он и его операторы дронов добивали раненых, именно они атаковали гражданских, именно они атаковали в том числе детей, скорые помощи и спасателей", - сказал Гагин.
По его мнению, назначение - действительно серьезное событие, так как "Мадьяр" является и специалистом в области применения БПЛА в боевых условиях, и конструктором, и оператором, и автором различных тактик применения дронов.
"Он действительно "болеет" беспилотными системами, и ему это нравится. То есть, ждать чего-то хорошего от этого человека после этого назначения вряд ли стоит. Ну и отдельно, конечно, стоит сказать, что это назначение приведет к повышению интенсивности работы беспилотных систем сейчас на линии боевых соприкосновений, потому что на эту должность пришел реальный специалист", - пояснил собеседник агентства.
Гагин напомнил, что год назад, 19 июня 2024 года, получил ранения из-за атаки БПЛА. По его словам, это был беспилотник "птиц Мадьяра", и помимо осколочного ранения он получил химические ожоги.
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