https://ria.ru/20250604/vsu-2020983970.html

Гагин оценил назначение Бровди командующим силами БПЛА ВСУ

Гагин оценил назначение Бровди командующим силами БПЛА ВСУ - РИА Новости, 04.06.2025

Гагин оценил назначение Бровди командующим силами БПЛА ВСУ

Назначенный командующим сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди демонстративно публиковал ролики убийств мирных жителей и раненых российских бойцов, а... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T23:48:00+03:00

2025-06-04T23:48:00+03:00

2025-06-04T23:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ян гагин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Назначенный командующим сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди демонстративно публиковал ролики убийств мирных жителей и раненых российских бойцов, а также позировал с химическими снарядами для беспилотных аппаратов, применяемых ВСУ, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Ранее Владимир Зеленский заявил о назначении командира подразделения БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберта Бровди с позывным "Мадьяр" командующим сил беспилотных систем Украины. "Стоит упомянуть, что "Мадьяр", как и многие другие офицеры ВСУ, скажем, в основном очень часто играет на публику. Стоит вспомнить его позирование на фоне химических боеприпасов, которые он применял и его подразделения применяли на всей линии боевого соприкосновения, где они находились, и его, скажем так, немножко нечистую игру, потому что именно он и его операторы дронов добивали раненых, именно они атаковали гражданских, именно они атаковали в том числе детей, скорые помощи и спасателей", - сказал Гагин. По его мнению, назначение - действительно серьезное событие, так как "Мадьяр" является и специалистом в области применения БПЛА в боевых условиях, и конструктором, и оператором, и автором различных тактик применения дронов. "Он действительно "болеет" беспилотными системами, и ему это нравится. То есть, ждать чего-то хорошего от этого человека после этого назначения вряд ли стоит. Ну и отдельно, конечно, стоит сказать, что это назначение приведет к повышению интенсивности работы беспилотных систем сейчас на линии боевых соприкосновений, потому что на эту должность пришел реальный специалист", - пояснил собеседник агентства. Гагин напомнил, что год назад, 19 июня 2024 года, получил ранения из-за атаки БПЛА. По его словам, это был беспилотник "птиц Мадьяра", и помимо осколочного ранения он получил химические ожоги.

https://ria.ru/20250309/ekspert-2003932974.html

https://ria.ru/20250523/komandovanie-2018584661.html

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украина, ян гагин, владимир зеленский, вооруженные силы украины