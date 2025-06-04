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ВСУ совершили массированную атаку дронами в Запорожской области - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:48 04.06.2025 (обновлено: 23:51 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/vsu-2020983857.html
ВСУ совершили массированную атаку дронами в Запорожской области
ВСУ совершили массированную атаку дронами в Запорожской области - РИА Новости, 04.06.2025
ВСУ совершили массированную атаку дронами в Запорожской области
Идет массированный обстрел БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области, не менее пяти взрывов было над Мелитополем, сообщил глава региона Евгений... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T23:48:00+03:00
2025-06-04T23:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
евгений балицкий
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Идет массированный обстрел БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области, не менее пяти взрывов было над Мелитополем, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Фиксируется массированный террористический обстрел БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано не менее пяти взрывов над Мелитополем, также предпринята попытка атаки на электроподстанцию", - написал он.Балицкий подчеркнул, что временно без электроснабжения остаются часть Мелитополя, Приморск, Энергодар, Акимовка.Он также добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после стабилизации обстановки.
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запорожская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Евгений Балицкий
ВСУ совершили массированную атаку дронами в Запорожской области

Балицкий сообщил о массированной атаке дронов ВСУ на Запорожскую область

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Идет массированный обстрел БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области, не менее пяти взрывов было над Мелитополем, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Фиксируется массированный террористический обстрел БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано не менее пяти взрывов над Мелитополем, также предпринята попытка атаки на электроподстанцию", - написал он.
Балицкий подчеркнул, что временно без электроснабжения остаются часть Мелитополя, Приморск, Энергодар, Акимовка.
Он также добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после стабилизации обстановки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияЕвгений Балицкий
 
 
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