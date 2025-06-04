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ВСУ совершили массированную атаку дронами в Запорожской области

ВСУ совершили массированную атаку дронами в Запорожской области - РИА Новости, 04.06.2025

ВСУ совершили массированную атаку дронами в Запорожской области

Идет массированный обстрел БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области, не менее пяти взрывов было над Мелитополем, сообщил глава региона Евгений... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T23:48:00+03:00

2025-06-04T23:48:00+03:00

2025-06-04T23:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

россия

происшествия

евгений балицкий

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Идет массированный обстрел БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области, не менее пяти взрывов было над Мелитополем, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Фиксируется массированный террористический обстрел БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано не менее пяти взрывов над Мелитополем, также предпринята попытка атаки на электроподстанцию", - написал он.Балицкий подчеркнул, что временно без электроснабжения остаются часть Мелитополя, Приморск, Энергодар, Акимовка.Он также добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после стабилизации обстановки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, евгений балицкий