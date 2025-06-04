https://ria.ru/20250604/vsu-2020981107.html

ВС России уничтожили пять расчетов БПЛА ВСУ в Запорожской области

ВС России уничтожили пять расчетов БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.06.2025

ВС России уничтожили пять расчетов БПЛА ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы ВС РФ уничтожили по меньшей мере пять расчетов операторов дронов ВСУ под Работино и Малой Токмачкой в Запорожской области, а также на белогорском... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T23:14:00+03:00

2025-06-04T23:14:00+03:00

2025-06-04T23:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

работино

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июня - РИА Новости. Артиллеристы ВС РФ уничтожили по меньшей мере пять расчетов операторов дронов ВСУ под Работино и Малой Токмачкой в Запорожской области, а также на белогорском направлении, рассказал РИА Новости командир-разведчик с позывным "Скрипач". "Около пяти расчетов (было обнаружено и уничтожено - ред.), это как минимум было. Но это разные расчеты. Плюс они еще компонуются по-разному. То есть зачастую видишь одни и те же шевроны, но уже в других расчетах", - рассказал он. По его словам, ВСУ считают, что на работинском направлении работают одни из наиболее опытных их расчетов БПЛА, однако их все равно удается находить и уничтожать. "Сюда подтянули, по их (ВСУ - ред.) мнению, наиболее опытных специалистов по беспилотникам, так и артиллеристов. Беспилотчики, такие как "Ронины", они много видео выкладывают, но зачастую, когда дело доходит до работы, они рассыпаются и разбегаются в разные стороны, потому что неоднократно была уже выявлена их неопытность в том плане по маскировке, по укрытию личного состава, что приводило к тому, что мы их вычисляли и отрабатывали по ним с помощью артиллерии", - рассказал "Скрипач".

https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016791259.html

работино

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, работино, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф