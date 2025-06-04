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ВС России уничтожили пять расчетов БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:14 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/vsu-2020981107.html
ВС России уничтожили пять расчетов БПЛА ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили пять расчетов БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.06.2025
ВС России уничтожили пять расчетов БПЛА ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы ВС РФ уничтожили по меньшей мере пять расчетов операторов дронов ВСУ под Работино и Малой Токмачкой в Запорожской области, а также на белогорском... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T23:14:00+03:00
2025-06-04T23:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июня - РИА Новости. Артиллеристы ВС РФ уничтожили по меньшей мере пять расчетов операторов дронов ВСУ под Работино и Малой Токмачкой в Запорожской области, а также на белогорском направлении, рассказал РИА Новости командир-разведчик с позывным "Скрипач". "Около пяти расчетов (было обнаружено и уничтожено - ред.), это как минимум было. Но это разные расчеты. Плюс они еще компонуются по-разному. То есть зачастую видишь одни и те же шевроны, но уже в других расчетах", - рассказал он. По его словам, ВСУ считают, что на работинском направлении работают одни из наиболее опытных их расчетов БПЛА, однако их все равно удается находить и уничтожать. "Сюда подтянули, по их (ВСУ - ред.) мнению, наиболее опытных специалистов по беспилотникам, так и артиллеристов. Беспилотчики, такие как "Ронины", они много видео выкладывают, но зачастую, когда дело доходит до работы, они рассыпаются и разбегаются в разные стороны, потому что неоднократно была уже выявлена их неопытность в том плане по маскировке, по укрытию личного состава, что приводило к тому, что мы их вычисляли и отрабатывали по ним с помощью артиллерии", - рассказал "Скрипач".
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безопасность, работино, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили пять расчетов БПЛА ВСУ в Запорожской области

ВС РФ уничтожили не менее пяти расчетов операторов дронов ВСУ под Работино

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июня - РИА Новости. Артиллеристы ВС РФ уничтожили по меньшей мере пять расчетов операторов дронов ВСУ под Работино и Малой Токмачкой в Запорожской области, а также на белогорском направлении, рассказал РИА Новости командир-разведчик с позывным "Скрипач".
"Около пяти расчетов (было обнаружено и уничтожено - ред.), это как минимум было. Но это разные расчеты. Плюс они еще компонуются по-разному. То есть зачастую видишь одни и те же шевроны, но уже в других расчетах", - рассказал он.
По его словам, ВСУ считают, что на работинском направлении работают одни из наиболее опытных их расчетов БПЛА, однако их все равно удается находить и уничтожать.
"Сюда подтянули, по их (ВСУ - ред.) мнению, наиболее опытных специалистов по беспилотникам, так и артиллеристов. Беспилотчики, такие как "Ронины", они много видео выкладывают, но зачастую, когда дело доходит до работы, они рассыпаются и разбегаются в разные стороны, потому что неоднократно была уже выявлена их неопытность в том плане по маскировке, по укрытию личного состава, что приводило к тому, что мы их вычисляли и отрабатывали по ним с помощью артиллерии", - рассказал "Скрипач".
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