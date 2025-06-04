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ВСУ обстреляли Херсонскую область кассетными снарядами - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 04.06.2025 (обновлено: 23:53 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/vsu-2020980616.html
ВСУ обстреляли Херсонскую область кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Херсонскую область кассетными снарядами - РИА Новости, 04.06.2025
ВСУ обстреляли Херсонскую область кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Херсонскую область кассетными боеприпасами, повреждены дома, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T23:03:00+03:00
2025-06-04T23:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
владимир сальдо
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Херсонскую область кассетными боеприпасами, повреждены дома, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Повреждены дома в нескольких населенных пунктах. Информация о пострадавших уточняется", — написал он.Параллельно продолжается массированный налет беспилотников, работают средства ПВО, добавил Сальдо. В среду днем ВСУ атаковали с помощью дронов и артиллерии город Алешки. Пострадали как минимум два мирных жителя, их госпитализировали. Противник также обстрелял Каховку, Большие Копани, Днепряны, Каиры, Казачьи Лагери, Корсунку, Малую Лепетиху и Саги.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов области, украинские военные удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20250517/saldo-2017532937.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, россия, происшествия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Владимир Сальдо
ВСУ обстреляли Херсонскую область кассетными снарядами

Сальдо: ВСУ атаковали Херсонскую область кассетными снарядами и дронами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНеразорвавшийся кассетный суббоеприпас
Неразорвавшийся кассетный суббоеприпас - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Неразорвавшийся кассетный суббоеприпас. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Херсонскую область кассетными боеприпасами, повреждены дома, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Повреждены дома в нескольких населенных пунктах. Информация о пострадавших уточняется", — написал он.
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Попытки вылазок ВСУ в Херсонской области обречены, заявил Сальдо
17 мая, 08:31
Параллельно продолжается массированный налет беспилотников, работают средства ПВО, добавил Сальдо.
В среду днем ВСУ атаковали с помощью дронов и артиллерии город Алешки. Пострадали как минимум два мирных жителя, их госпитализировали. Противник также обстрелял Каховку, Большие Копани, Днепряны, Каиры, Казачьи Лагери, Корсунку, Малую Лепетиху и Саги.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов области, украинские военные удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияВладимир Сальдо
 
 
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