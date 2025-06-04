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ВСУ обстреляли Херсонскую область кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Херсонскую область кассетными снарядами - РИА Новости, 04.06.2025
ВСУ обстреляли Херсонскую область кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Херсонскую область кассетными боеприпасами, повреждены дома, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T23:03:00+03:00
2025-06-04T23:03:00+03:00
2025-06-04T23:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
владимир сальдо
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Херсонскую область кассетными боеприпасами, повреждены дома, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Повреждены дома в нескольких населенных пунктах. Информация о пострадавших уточняется", — написал он.Параллельно продолжается массированный налет беспилотников, работают средства ПВО, добавил Сальдо. В среду днем ВСУ атаковали с помощью дронов и артиллерии город Алешки. Пострадали как минимум два мирных жителя, их госпитализировали. Противник также обстрелял Каховку, Большие Копани, Днепряны, Каиры, Казачьи Лагери, Корсунку, Малую Лепетиху и Саги.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов области, украинские военные удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Владимир Сальдо
ВСУ обстреляли Херсонскую область кассетными снарядами
Сальдо: ВСУ атаковали Херсонскую область кассетными снарядами и дронами