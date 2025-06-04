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ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области
ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области - РИА Новости, 04.06.2025
ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области
Свиноводческий комплекс "Хоромное" в Брянской области подвергся минометному обстрелу, повреждения получили объекты производства, сотрудники не пострадали,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:44:00+03:00
2025-06-04T17:44:00+03:00
2025-06-04T18:06:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Свиноводческий комплекс "Хоромное" в Брянской области подвергся минометному обстрелу, повреждения получили объекты производства, сотрудники не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Агропромышленный холдинг "Мираторг" информирует о минометном обстреле свиноводческого комплекса "Хоромное" в Климовском районе Брянской области. В результате атаки повреждения получили объекты газо- и водоснабжения производства, а также корпуса для содержания животных. Пострадавших среди сотрудников комплекса нет", - сообщили в компании.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Мираторг, Россия
ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области
Мираторг сообщил об обстреле ВСУ свиноводческого комплекса в Брянской области