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ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области

ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области - РИА Новости, 04.06.2025

ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области

Свиноводческий комплекс "Хоромное" в Брянской области подвергся минометному обстрелу, повреждения получили объекты производства, сотрудники не пострадали,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:44:00+03:00

2025-06-04T17:44:00+03:00

2025-06-04T18:06:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Свиноводческий комплекс "Хоромное" в Брянской области подвергся минометному обстрелу, повреждения получили объекты производства, сотрудники не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Агропромышленный холдинг "Мираторг" информирует о минометном обстреле свиноводческого комплекса "Хоромное" в Климовском районе Брянской области. В результате атаки повреждения получили объекты газо- и водоснабжения производства, а также корпуса для содержания животных. Пострадавших среди сотрудников комплекса нет", - сообщили в компании.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, брянская область, вооруженные силы украины, мираторг, россия