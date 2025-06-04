https://ria.ru/20250604/vsu-2020847915.html
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 04.06.2025
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" за прошедшие сутки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:30:00+03:00
2025-06-04T13:30:00+03:00
2025-06-04T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" за прошедшие сутки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял более 180 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в среду в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Комар, Отрадное Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:145:2047:1680_1920x0_80_0_0_c6aafdff2935bbe9eb0773c812bf5844.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока" за сутки