https://ria.ru/20250604/vsu-2020847915.html

ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 04.06.2025

ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" за прошедшие сутки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:30:00+03:00

2025-06-04T13:30:00+03:00

2025-06-04T13:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" за прошедшие сутки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял более 180 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в среду в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Комар, Отрадное Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)