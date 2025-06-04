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ВСУ нанесли массированный удар по Алешкам в Херсонской области
ВСУ нанесли массированный удар по Алешкам в Херсонской области - РИА Новости, 04.06.2025
ВСУ нанесли массированный удар по Алешкам в Херсонской области
ВСУ нанесли массированный удар по городу Алешки Херсонской области, атака велась с применением дронов и артиллерии, информация о повреждениях уточняется,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:28:00+03:00
2025-06-04T13:28:00+03:00
2025-06-04T13:28:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВСУ нанесли массированный удар по городу Алешки Херсонской области, атака велась с применением дронов и артиллерии, информация о повреждениях уточняется, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "ВСУ нанесли массированный удар по городу Алешки. Под огонь попали районы Центрального рынка и улица Гвардейская. Атака велась с применением дронов и артиллерии. Информация о повреждениях уточняется", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Он добавил, что все последствия атаки были оперативно ликвидированы силами администрации Алешкинского муниципального округа. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли массированный удар по Алешкам в Херсонской области
Сальдо: ВСУ нанесли массированный удар по городу Алешки в Херсонской области