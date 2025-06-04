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ВС России уничтожили огневую точку ВСУ в ДНР - РИА Новости, 04.06.2025
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09:18 04.06.2025 (обновлено: 09:22 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/vsu-2020791479.html
ВС России уничтожили огневую точку ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили огневую точку ВСУ в ДНР - РИА Новости, 04.06.2025
ВС России уничтожили огневую точку ВСУ в ДНР
ВС РФ поразили с помощью наземного робота "Крот-1" огневую точку ВСУ под Дылеевкой в ДНР, обеспечив продвижение российских штурмовиков, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T09:18:00+03:00
2025-06-04T09:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВС РФ поразили с помощью наземного робота "Крот-1" огневую точку ВСУ под Дылеевкой в ДНР, обеспечив продвижение российских штурмовиков, сообщили в Минобороны РФ.Военное ведомство также показало кадры объективного контроля поражения огневой точки ВСУ с применением робокомплекса "Крот"."Расчетом наземного роботизированного комплекса "Крот-1" ВС РФ в районе населенного пункта Дылеевка к северу от Дзержинска в ДНР была поражена огневая точка на одной из позиций ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что работа "Крота" корректировалась расчетом беспилотного летательного аппарата. "В результате скоординированной совместной боевой работы российских военнослужащих выявленная огневая точка противника была полностью уничтожена, что обеспечило успешное продвижение российских штурмовиков на данном участке", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение огневой точки ВСУ с помощью наземного робота "Крот-1" под Дылеевкой в ДНР
Российские войска с помощью наземного робота "Крот-1" поразили огневую точку ВСУ под Дылеевкой в ДНР, сообщили в Минобороны. Огневая точка противника была полностью уничтожена, что обеспечило успешное продвижение российских штурмовиков
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России уничтожили огневую точку ВСУ в ДНР

МО РФ: ВС России уничтожили огневую точку ВСУ под Дылеевкой в ДНР

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВС РФ поразили с помощью наземного робота "Крот-1" огневую точку ВСУ под Дылеевкой в ДНР, обеспечив продвижение российских штурмовиков, сообщили в Минобороны РФ.
Военное ведомство также показало кадры объективного контроля поражения огневой точки ВСУ с применением робокомплекса "Крот".
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"Расчетом наземного роботизированного комплекса "Крот-1" ВС РФ в районе населенного пункта Дылеевка к северу от Дзержинска в ДНР была поражена огневая точка на одной из позиций ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа "Крота" корректировалась расчетом беспилотного летательного аппарата. "В результате скоординированной совместной боевой работы российских военнослужащих выявленная огневая точка противника была полностью уничтожена, что обеспечило успешное продвижение российских штурмовиков на данном участке", - добавили в МО РФ.
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