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ВСУ потеряли до 75 военных в зоне действий группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 04.06.2025
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне действий группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 военных Украины, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, две... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:43:00+03:00
2025-06-04T13:43:00+03:00
2025-06-04T13:43:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 военных Украины, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Плавни, Павловка, Орехов, Новояковлевка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 75 военнослужащих, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), украина, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 75 военных в зоне действий группировки "Днепр"
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ, 2 станции РЭБ и 2 РЛС