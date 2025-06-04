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В Калуге врачи нашли у пациента опасную болезнь, но не сказали ему об этом - РИА Новости, 04.06.2025
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12:57 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/vrach-2020839228.html
В Калуге врачи нашли у пациента опасную болезнь, но не сказали ему об этом
В Калуге врачи нашли у пациента опасную болезнь, но не сказали ему об этом - РИА Новости, 04.06.2025
В Калуге врачи нашли у пациента опасную болезнь, но не сказали ему об этом
В Калуге врачи нашли у пациента рак, но не сказали ему об этом, сообщили в Следственном комитете. "Жительница Калуги обратилась к руководителю СУ СК России по... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:57:00+03:00
2025-06-04T12:57:00+03:00
россия
здоровье - общество
калуга
калужская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. В Калуге врачи нашли у пациента рак, но не сказали ему об этом, сообщили в Следственном комитете. "Жительница Калуги обратилась к руководителю СУ СК России по Калужской области Марку Сергеевичу Харламову. Она рассказала, что в 2022 году ее муж прошел обследование в отделении онкологии калужской больницы с родинкой. Врачи удалили ее, но не сообщили результаты биопсии", — говорится в публикации. В СК отметили, в январе 2025 года у мужчины диагностировали злокачественное образование четвертой стадии. Выяснилось, что признаки заболевания обнаружены еще в 2022-м, но помощь не была оказана вовремя. Теперь следователи собирают документы и проводят допросы.
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россия
калуга
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россия, здоровье - общество, калуга, калужская область, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Здоровье - Общество, Калуга, Калужская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калуге врачи нашли у пациента опасную болезнь, но не сказали ему об этом

СК: в Калуге врачи нашли у пациента рак, но не сказали ему об этом

© Fotolia / lenetsnikolaiВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Fotolia / lenetsnikolai
Врач. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. В Калуге врачи нашли у пациента рак, но не сказали ему об этом, сообщили в Следственном комитете.

"Жительница Калуги обратилась к руководителю СУ СК России по Калужской области Марку Сергеевичу Харламову. Она рассказала, что в 2022 году ее муж прошел обследование в отделении онкологии калужской больницы с родинкой. Врачи удалили ее, но не сообщили результаты биопсии", — говорится в публикации.

В СК отметили, в январе 2025 года у мужчины диагностировали злокачественное образование четвертой стадии. Выяснилось, что признаки заболевания обнаружены еще в 2022-м, но помощь не была оказана вовремя.

Теперь следователи собирают документы и проводят допросы.
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