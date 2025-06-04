В Калуге врачи нашли у пациента опасную болезнь, но не сказали ему об этом
СК: в Калуге врачи нашли у пациента рак, но не сказали ему об этом
Врач. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. В Калуге врачи нашли у пациента рак, но не сказали ему об этом, сообщили в Следственном комитете.
"Жительница Калуги обратилась к руководителю СУ СК России по Калужской области Марку Сергеевичу Харламову. Она рассказала, что в 2022 году ее муж прошел обследование в отделении онкологии калужской больницы с родинкой. Врачи удалили ее, но не сообщили результаты биопсии", — говорится в публикации.
В СК отметили, в январе 2025 года у мужчины диагностировали злокачественное образование четвертой стадии. Выяснилось, что признаки заболевания обнаружены еще в 2022-м, но помощь не была оказана вовремя.
Теперь следователи собирают документы и проводят допросы.
"Жительница Калуги обратилась к руководителю СУ СК России по Калужской области Марку Сергеевичу Харламову. Она рассказала, что в 2022 году ее муж прошел обследование в отделении онкологии калужской больницы с родинкой. Врачи удалили ее, но не сообщили результаты биопсии", — говорится в публикации.
В СК отметили, в январе 2025 года у мужчины диагностировали злокачественное образование четвертой стадии. Выяснилось, что признаки заболевания обнаружены еще в 2022-м, но помощь не была оказана вовремя.
Теперь следователи собирают документы и проводят допросы.