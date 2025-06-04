https://ria.ru/20250604/vrach-2020839228.html

В Калуге врачи нашли у пациента опасную болезнь, но не сказали ему об этом

В Калуге врачи нашли у пациента опасную болезнь, но не сказали ему об этом - РИА Новости, 04.06.2025

В Калуге врачи нашли у пациента опасную болезнь, но не сказали ему об этом

В Калуге врачи нашли у пациента рак, но не сказали ему об этом, сообщили в Следственном комитете. "Жительница Калуги обратилась к руководителю СУ СК России по... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:57:00+03:00

2025-06-04T12:57:00+03:00

2025-06-04T12:57:00+03:00

россия

здоровье - общество

калуга

калужская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/115101/88/1151018867_0:20:2000:1145_1920x0_80_0_0_fb936d7c634f0622f1ea397737bba326.jpg

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. В Калуге врачи нашли у пациента рак, но не сказали ему об этом, сообщили в Следственном комитете. "Жительница Калуги обратилась к руководителю СУ СК России по Калужской области Марку Сергеевичу Харламову. Она рассказала, что в 2022 году ее муж прошел обследование в отделении онкологии калужской больницы с родинкой. Врачи удалили ее, но не сообщили результаты биопсии", — говорится в публикации. В СК отметили, в январе 2025 года у мужчины диагностировали злокачественное образование четвертой стадии. Выяснилось, что признаки заболевания обнаружены еще в 2022-м, но помощь не была оказана вовремя. Теперь следователи собирают документы и проводят допросы.

https://ria.ru/20250513/vrach-2016644320.html

россия

калуга

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, здоровье - общество, калуга, калужская область, следственный комитет россии (ск рф)