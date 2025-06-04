https://ria.ru/20250604/vrach-2020771535.html

Врач предупредила об опасности ламп для маникюра

Врач предупредила об опасности ламп для маникюра - РИА Новости, 04.06.2025

Врач предупредила об опасности ламп для маникюра

Ультрафиолетовые лампы для маникюра за 10 минут могут дать рукам дозу энергии, равную рекомендуемому дневному пределу для уличных работников, сообщила кандидат... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T03:41:00+03:00

2025-06-04T03:41:00+03:00

2025-06-04T03:41:00+03:00

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ультрафиолетовые лампы для маникюра за 10 минут могут дать рукам дозу энергии, равную рекомендуемому дневному пределу для уличных работников, сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Татьяна Гайдина. Специалист уточнила, что периодически повторяющееся интенсивное воздействие солнечного ультрафиолета на кожу увеличивает риск развития меланомы. Она не является самой распространенной опухолью кожи, летальность в течение года с момента установления диагноза в 2023 году в России составила 6,9%. "Ультрафиолетовые лампы, которые используют при маникюре для затвердения лака, дают низкие дозы ультрафиолетового излучения (УФИ). Тем не менее за десять минут руки получают дозу энергии, эквивалентную дневному рекомендуемому пределу для уличных работников", - рассказала врач РИА Новости. Специалист добавила, что облучение УФ-лучами типа А вызывает меньшую задержку клеточного цикла, чем типа В, но оно также вызывает повреждение ДНК клеток из-за окислительного стресса и образования свободных радикалов. Врач считает, что УФ-лучи типа А могут быть не менее мутагенным, чем типа В. "Количество и накопление повреждений ДНК после короткого воздействия УФ-лучей типа А высокой интенсивности неясны. Проследить число новых случаев акральной меланомы после регулярных процедур гель-маникюра сложно, методы нанесения лака отличаются, история проведения процедуры насчитывает не более 20 лет. Имеющаяся научная литература противоречива относительно того, увеличивает ли УФИ при систематическом гель-маникюре риск развития опухолей кожи рук и ногтей", - сообщила Гайдина. Для профилактики избыточного воздействия УФИ врач рекомендовала за 30 минут до проведения процедуры маникюра наносить на кожу кистей рук солнцезащитные средства.

https://ria.ru/20250406/vrach-2009593474.html

https://rsport.ria.ru/20210527/melanoma-1734325394.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество