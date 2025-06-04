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Врач предупредила об опасности ламп для маникюра - РИА Новости, 04.06.2025
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03:41 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/vrach-2020771535.html
Врач предупредила об опасности ламп для маникюра
Врач предупредила об опасности ламп для маникюра - РИА Новости, 04.06.2025
Врач предупредила об опасности ламп для маникюра
Ультрафиолетовые лампы для маникюра за 10 минут могут дать рукам дозу энергии, равную рекомендуемому дневному пределу для уличных работников, сообщила кандидат... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T03:41:00+03:00
2025-06-04T03:41:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ультрафиолетовые лампы для маникюра за 10 минут могут дать рукам дозу энергии, равную рекомендуемому дневному пределу для уличных работников, сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Татьяна Гайдина. Специалист уточнила, что периодически повторяющееся интенсивное воздействие солнечного ультрафиолета на кожу увеличивает риск развития меланомы. Она не является самой распространенной опухолью кожи, летальность в течение года с момента установления диагноза в 2023 году в России составила 6,9%. "Ультрафиолетовые лампы, которые используют при маникюре для затвердения лака, дают низкие дозы ультрафиолетового излучения (УФИ). Тем не менее за десять минут руки получают дозу энергии, эквивалентную дневному рекомендуемому пределу для уличных работников", - рассказала врач РИА Новости. Специалист добавила, что облучение УФ-лучами типа А вызывает меньшую задержку клеточного цикла, чем типа В, но оно также вызывает повреждение ДНК клеток из-за окислительного стресса и образования свободных радикалов. Врач считает, что УФ-лучи типа А могут быть не менее мутагенным, чем типа В. "Количество и накопление повреждений ДНК после короткого воздействия УФ-лучей типа А высокой интенсивности неясны. Проследить число новых случаев акральной меланомы после регулярных процедур гель-маникюра сложно, методы нанесения лака отличаются, история проведения процедуры насчитывает не более 20 лет. Имеющаяся научная литература противоречива относительно того, увеличивает ли УФИ при систематическом гель-маникюре риск развития опухолей кожи рук и ногтей", - сообщила Гайдина. Для профилактики избыточного воздействия УФИ врач рекомендовала за 30 минут до проведения процедуры маникюра наносить на кожу кистей рук солнцезащитные средства.
https://ria.ru/20250406/vrach-2009593474.html
https://rsport.ria.ru/20210527/melanoma-1734325394.html
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Врач предупредила об опасности ламп для маникюра

Гайдина: ультрафиолетовые лампы для маникюра увеличивают риск развития меланомы

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМастер ногтевого сервиса делает маникюр клиентке
Мастер ногтевого сервиса делает маникюр клиентке - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Мастер ногтевого сервиса делает маникюр клиентке. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ультрафиолетовые лампы для маникюра за 10 минут могут дать рукам дозу энергии, равную рекомендуемому дневному пределу для уличных работников, сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Татьяна Гайдина.
Специалист уточнила, что периодически повторяющееся интенсивное воздействие солнечного ультрафиолета на кожу увеличивает риск развития меланомы. Она не является самой распространенной опухолью кожи, летальность в течение года с момента установления диагноза в 2023 году в России составила 6,9%.
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"Ультрафиолетовые лампы, которые используют при маникюре для затвердения лака, дают низкие дозы ультрафиолетового излучения (УФИ). Тем не менее за десять минут руки получают дозу энергии, эквивалентную дневному рекомендуемому пределу для уличных работников", - рассказала врач РИА Новости.
Специалист добавила, что облучение УФ-лучами типа А вызывает меньшую задержку клеточного цикла, чем типа В, но оно также вызывает повреждение ДНК клеток из-за окислительного стресса и образования свободных радикалов. Врач считает, что УФ-лучи типа А могут быть не менее мутагенным, чем типа В.
"Количество и накопление повреждений ДНК после короткого воздействия УФ-лучей типа А высокой интенсивности неясны. Проследить число новых случаев акральной меланомы после регулярных процедур гель-маникюра сложно, методы нанесения лака отличаются, история проведения процедуры насчитывает не более 20 лет. Имеющаяся научная литература противоречива относительно того, увеличивает ли УФИ при систематическом гель-маникюре риск развития опухолей кожи рук и ногтей", - сообщила Гайдина.
Для профилактики избыточного воздействия УФИ врач рекомендовала за 30 минут до проведения процедуры маникюра наносить на кожу кистей рук солнцезащитные средства.
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