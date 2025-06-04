Рейтинг@Mail.ru
Виновнику ДТП с тремя погибшими в Пермском крае грозит до семи лет - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/voditel-2020864044.html
Виновнику ДТП с тремя погибшими в Пермском крае грозит до семи лет
Виновнику ДТП с тремя погибшими в Пермском крае грозит до семи лет - РИА Новости, 04.06.2025
Виновнику ДТП с тремя погибшими в Пермском крае грозит до семи лет
Водителю грузовика, из-за которого произошло ДТП с 3 погибшими на трассе в Пермском крае, грозит до семи лет заключения, сообщили РИА Новости в краевой... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:43:00+03:00
2025-06-04T14:43:00+03:00
происшествия
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Водителю грузовика, из-за которого произошло ДТП с 3 погибшими на трассе в Пермском крае, грозит до семи лет заключения, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. В марте на трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь (вблизи Краснокамска) грузовик врезался в ехавший впереди автомобиль ИЖ, погибли водитель легковушки и его пассажир. Позднее в больнице скончался второй пассажир. За рулем фуры находился житель Удмуртии. Ему вменили статью о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). "Дело направлено в Краснокамский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы с лишением права… заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250603/dtp-2020725142.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
Виновнику ДТП с тремя погибшими в Пермском крае грозит до семи лет

Обвиняемому в ДТП с тремя погибшими в Пермском крае грозит до семи лет тюрьмы

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Водителю грузовика, из-за которого произошло ДТП с 3 погибшими на трассе в Пермском крае, грозит до семи лет заключения, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
В марте на трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь (вблизи Краснокамска) грузовик врезался в ехавший впереди автомобиль ИЖ, погибли водитель легковушки и его пассажир. Позднее в больнице скончался второй пассажир. За рулем фуры находился житель Удмуртии. Ему вменили статью о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).
"Дело направлено в Краснокамский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы с лишением права… заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - рассказали в ведомстве.
Рейсовый автобус маршрута Мурманск-Североморск въехал в бетонное ограждение - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Пассажиры автобуса пострадали в ДТП на трассе под Мурманском
3 июня, 18:17
 
ПроисшествияПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала