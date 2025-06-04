https://ria.ru/20250604/voditel-2020864044.html

Виновнику ДТП с тремя погибшими в Пермском крае грозит до семи лет

Виновнику ДТП с тремя погибшими в Пермском крае грозит до семи лет - РИА Новости, 04.06.2025

Виновнику ДТП с тремя погибшими в Пермском крае грозит до семи лет

Водителю грузовика, из-за которого произошло ДТП с 3 погибшими на трассе в Пермском крае, грозит до семи лет заключения, сообщили РИА Новости в краевой... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:43:00+03:00

2025-06-04T14:43:00+03:00

2025-06-04T14:43:00+03:00

происшествия

пермский край

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ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Водителю грузовика, из-за которого произошло ДТП с 3 погибшими на трассе в Пермском крае, грозит до семи лет заключения, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. В марте на трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь (вблизи Краснокамска) грузовик врезался в ехавший впереди автомобиль ИЖ, погибли водитель легковушки и его пассажир. Позднее в больнице скончался второй пассажир. За рулем фуры находился житель Удмуртии. Ему вменили статью о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). "Дело направлено в Краснокамский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы с лишением права… заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250603/dtp-2020725142.html

пермский край

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происшествия, пермский край