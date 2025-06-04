Патриарх Кирилл начал визит в Белоруссию
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Минск
© РИА НовостиБаннер в Минске, посвященный визиту патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Беларусь
© РИА Новости
Баннер в Минске, посвященный визиту патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Беларусь
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МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Минск, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха.
"Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Минск", - сказали в пресс-службе.
Ранее пресс-служба патриарха Кирилла сообщила, что он посетит Минск и Полоцк 4-6 июня, визит приурочен к 900-летию Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Планируется, что 4 июня в Минске патриарх Кирилл возложит венок к Монументу Победы, после чего совершит утреню Всенощного бдения в Свято-Духовом кафедральном соборе, ему будут служить митрополит Минский и Заславский Вениамин, архипастыри Минской митрополии и духовенство белорусской столицы.
На следующий день в Полоцке патриарх совершит литургию в Крестовоздвиженском соборе Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. Завершится визит главы Русской церкви 6 июня в Минске "мероприятиями на государственном уровне", заключили в Церкви.