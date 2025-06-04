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Патриарх Кирилл начал визит в Белоруссию - РИА Новости, 04.06.2025
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Религия
 
14:55 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/vizit-2020867479.html
Патриарх Кирилл начал визит в Белоруссию
Патриарх Кирилл начал визит в Белоруссию - РИА Новости, 04.06.2025
Патриарх Кирилл начал визит в Белоруссию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Минск, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:55:00+03:00
2025-06-04T14:55:00+03:00
религия
минск
полоцк
белоруссия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
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МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Минск, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха. "Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Минск", - сказали в пресс-службе. Ранее пресс-служба патриарха Кирилла сообщила, что он посетит Минск и Полоцк 4-6 июня, визит приурочен к 900-летию Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Планируется, что 4 июня в Минске патриарх Кирилл возложит венок к Монументу Победы, после чего совершит утреню Всенощного бдения в Свято-Духовом кафедральном соборе, ему будут служить митрополит Минский и Заславский Вениамин, архипастыри Минской митрополии и духовенство белорусской столицы. На следующий день в Полоцке патриарх совершит литургию в Крестовоздвиженском соборе Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. Завершится визит главы Русской церкви 6 июня в Минске "мероприятиями на государственном уровне", заключили в Церкви.
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минск, полоцк, белоруссия, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия
Религия, Минск, Полоцк, Белоруссия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия
Патриарх Кирилл начал визит в Белоруссию

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Минск

© РИА НовостиБаннер в Минске, посвященный визиту патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Беларусь
Баннер в Минске, посвященный визиту патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Беларусь - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости
Баннер в Минске, посвященный визиту патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Беларусь
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МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Минск, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха.
"Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Минск", - сказали в пресс-службе.
Ранее пресс-служба патриарха Кирилла сообщила, что он посетит Минск и Полоцк 4-6 июня, визит приурочен к 900-летию Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Планируется, что 4 июня в Минске патриарх Кирилл возложит венок к Монументу Победы, после чего совершит утреню Всенощного бдения в Свято-Духовом кафедральном соборе, ему будут служить митрополит Минский и Заславский Вениамин, архипастыри Минской митрополии и духовенство белорусской столицы.
На следующий день в Полоцке патриарх совершит литургию в Крестовоздвиженском соборе Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. Завершится визит главы Русской церкви 6 июня в Минске "мероприятиями на государственном уровне", заключили в Церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Патриарх Кирилл призвал принимать решения по православному миру в единстве
1 июня, 15:23
 
РелигияМинскПолоцкБелоруссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Религия
 
 
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