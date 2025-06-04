https://ria.ru/20250604/vizit-2020867479.html

Патриарх Кирилл начал визит в Белоруссию

Патриарх Кирилл начал визит в Белоруссию - РИА Новости, 04.06.2025

Патриарх Кирилл начал визит в Белоруссию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Минск, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:55:00+03:00

2025-06-04T14:55:00+03:00

2025-06-04T14:55:00+03:00

религия

минск

полоцк

белоруссия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020857863_4:0:3268:1836_1920x0_80_0_0_fa08e257bebac303fde06e476997e3eb.jpg

МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Минск, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха. "Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Минск", - сказали в пресс-службе. Ранее пресс-служба патриарха Кирилла сообщила, что он посетит Минск и Полоцк 4-6 июня, визит приурочен к 900-летию Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Планируется, что 4 июня в Минске патриарх Кирилл возложит венок к Монументу Победы, после чего совершит утреню Всенощного бдения в Свято-Духовом кафедральном соборе, ему будут служить митрополит Минский и Заславский Вениамин, архипастыри Минской митрополии и духовенство белорусской столицы. На следующий день в Полоцке патриарх совершит литургию в Крестовоздвиженском соборе Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. Завершится визит главы Русской церкви 6 июня в Минске "мероприятиями на государственном уровне", заключили в Церкви.

https://ria.ru/20250601/religiya-2020292155.html

минск

полоцк

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

минск, полоцк, белоруссия, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия