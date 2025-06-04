https://ria.ru/20250604/vilders--2020861696.html

Вилдерс продолжит поддерживать Украину после выхода из коалиции

Вилдерс продолжит поддерживать Украину после выхода из коалиции - РИА Новости, 04.06.2025

Вилдерс продолжит поддерживать Украину после выхода из коалиции

Лидер правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что будет продолжать поддерживать Украину после выхода его партии из правящей коалиции, однако пока не... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:34:00+03:00

2025-06-04T14:34:00+03:00

2025-06-04T14:42:00+03:00

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ГААГА, 4 июн - РИА Новости. Лидер правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что будет продолжать поддерживать Украину после выхода его партии из правящей коалиции, однако пока не знает, в какой мере. В среду палата представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов проводит обсуждение ситуации с распадом правящей коалиции. "В какой степени мы будем это делать, мы должны еще рассмотреть. Но совершенно точно, что мы продолжим занимать эту позицию", - сказал на выступлении в парламенте Вилдерс, отвечая на вопрос о том, будет ли Партия свободы продолжать поддерживать Украину и после выхода из правящей коалиции. Лидер выигравшей парламентские выборы в ноябре 2023 года Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс всегда выступал против поставок оружия Украине и антироссийских санкций. Однако ради формирования правительства ему пришлось пойти на уступки и согласиться на продолжение помощи Киеву под давлением других участников правящей коалиции. Премьер Нидерландов Дик Схоф во вторник обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера правой Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, остальных же попросил продолжать работу. Вилдерс решил выйти из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики. В середине мая 2024 года четыре крупнейшие партии в Нидерландах - правая Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти полгода, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. После долгих обсуждений коалиция выбрала на пост премьера беспартийного деятеля Дика Схофа, который до этого занимал пост генерального секретаря в министерстве юстиции и безопасности Нидерландов, а ранее - гендиректора Службы общей разведки и безопасности (AIVD). Новый кабмин Нидерландов во главе со Схофом 2 июля принес присягу королю страны Виллему-Александру и приступил к исполнению своих обязанностей. Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября 2023 года. В них участвовали 26 партий. Явка избирателей составила 77,7%. Победу одержала Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом. Его партия стала крупнейшей в палате представителей, получив 37 депутатских мест из 150. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231129/niderlandy-1912591232.html

https://ria.ru/20250603/niderlandy-2020686916.html

https://ria.ru/20250603/vilders-2020692388.html

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нидерланды, украина, россия, герт вилдерс, сергей лавров, партия свободы, нато, в мире