Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в ДНР - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/ustanovka-2020825052.html
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в ДНР - РИА Новости, 04.06.2025
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в ДНР
Расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразил дроном-камикадзе на оптоволокне самоходную... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:04:00+03:00
2025-06-04T12:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020824393_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_95fca222f08c9efb5501911909d5fa59.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразил дроном-камикадзе на оптоволокне самоходную артиллерийскую установку ВСУ AHS Krab польского производства в районе Лимана в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий вблизи населенного пункта Лиман в ДНР расчет БПЛА-разведчика 20-й армии обнаружил в лесопосадке замаскированную позицию самоходной артиллерийской установки AHS Krab ВСУ польского производства", - говорится в сообщении. "Получив координаты цели, расчет FPV-дрон центра беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразил установку противника дроном-камикадзе на оптоволокне", - указывается в сообщении ведомства. Отмечается, что в результате боевой работы орудие противника было уничтожено: в режиме реального времени средствами объективного контроля была зафиксирована детонация боекомплекта САУ ВСУ.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020824393_156:0:1108:714_1920x0_80_0_0_b0526899c0aa4390fd206911dae5cb24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в ДНР

Операторы "Рубикона" дроном-камикадзе уничтожили САУ AHS Krab ВСУ под Лиманом

© Минобороны РоссииРасчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразил дроном-камикадзе самоходную артиллерийскую установку ВСУ AHS Krab в районе Лимана в ДНР
Расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России Рубикон поразил дроном-камикадзе самоходную артиллерийскую установку ВСУ AHS Krab в районе Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Минобороны России
Расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразил дроном-камикадзе самоходную артиллерийскую установку ВСУ AHS Krab в районе Лимана в ДНР
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразил дроном-камикадзе на оптоволокне самоходную артиллерийскую установку ВСУ AHS Krab польского производства в районе Лимана в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе разведывательных мероприятий вблизи населенного пункта Лиман в ДНР расчет БПЛА-разведчика 20-й армии обнаружил в лесопосадке замаскированную позицию самоходной артиллерийской установки AHS Krab ВСУ польского производства", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Раз так, будем добивать: Россия исчерпала добрую волю
1 июня, 08:00
"Получив координаты цели, расчет FPV-дрон центра беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразил установку противника дроном-камикадзе на оптоволокне", - указывается в сообщении ведомства.
Отмечается, что в результате боевой работы орудие противника было уничтожено: в режиме реального времени средствами объективного контроля была зафиксирована детонация боекомплекта САУ ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала