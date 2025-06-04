https://ria.ru/20250604/ustanovka-2020825052.html

ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в ДНР - РИА Новости, 04.06.2025

ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в ДНР

Расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразил дроном-камикадзе на оптоволокне самоходную... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:04:00+03:00

2025-06-04T12:04:00+03:00

2025-06-04T12:04:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразил дроном-камикадзе на оптоволокне самоходную артиллерийскую установку ВСУ AHS Krab польского производства в районе Лимана в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий вблизи населенного пункта Лиман в ДНР расчет БПЛА-разведчика 20-й армии обнаружил в лесопосадке замаскированную позицию самоходной артиллерийской установки AHS Krab ВСУ польского производства", - говорится в сообщении. "Получив координаты цели, расчет FPV-дрон центра беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" поразил установку противника дроном-камикадзе на оптоволокне", - указывается в сообщении ведомства. Отмечается, что в результате боевой работы орудие противника было уничтожено: в режиме реального времени средствами объективного контроля была зафиксирована детонация боекомплекта САУ ВСУ.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность