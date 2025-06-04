Бастрыкин назвал размер ущерба от терактов в Брянской и Курской областях

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.